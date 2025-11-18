Diplomatie Fall Khashoggi: Trump nimmt Saudi-Kronprinz in Schutz

Saudi-Arabiens Kronprinz bekommt einen herzlichen Empfang vom US-Präsidenten im Weißen Haus. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Thronfolger ist zum ersten Mal nach der Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi im Weißen Haus. Kritik von Trump gibt es nicht - ganz im Gegenteil.

US-Präsident Donald Trump hat den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bei dessen erstem Besuch im Weißen Haus nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi gegen Kritik verteidigt. Auf die Frage einer Journalistin zum Fall Khashoggi sagte Trump im Oval Office in Washington: "Sie erwähnen jemanden, der äußerst umstritten war". Viele Menschen hätten den Journalisten nicht gemocht. Aber ob man ihn nun möge oder nicht, "Dinge passieren", sagte Trump weiter. Mohammed bin Salman habe jedenfalls nichts von der Sache gewusst, behauptete Trump. Den Arbeitgeber der Journalistin, den US-Sender ABC News, verunglimpfte der Präsident als "Fake News".

Khashoggi hatte unter anderem als Kolumnist der renommierten US-Zeitung "Washington Post" gearbeitet, eher er im Jahr 2018 das saudische Konsulat in Istanbul betrat und für immer verschwand. Es gilt als erwiesen, dass er dort ermordet und seine Leiche zerstückelt wurde. US-Geheimdienste sahen den saudischen Kronprinzen als Drahtzieher für die Tat an. Das Königshaus weist das zurück.

US-Medien verwiesen nun auf einen Post der Witwe Khashoggis auf der Plattform X, in dem Hanan Elatr Khashoggi auf Trumps Äußerungen reagierte. "Es gibt keine Rechtfertigung für den Mord an meinem Mann", schrieb sie demnach an den US-Präsidenten gerichtet. Ihr Mann sei mutig gewesen, viele seien aber vielleicht nicht mit seinen Ansichten und seinem Wunsch nach Pressefreiheit einverstanden gewesen.

Der Besuch des saudischen Kronprinzen im Weißen Haus hatte heftige Kritik von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten hervorgerufen. Trump stellte seinem Gast, den er als "äußerst angesehenen Mann" bezeichnete, nun ein erstklassiges Zeugnis im Hinblick auf Menschenrechte aus. "Ich bin sehr stolz darauf, was er geleistet hat. Was er getan hat, ist unglaublich, hinsichtlich Menschenrechten und allem anderen", sagte Trump im Weißen Haus neben einem sichtlich zufriedenen MBS, wie der saudische Thronfolger oft nur genannt wird. Trump fügte hinzu: "Es ist eine Ehre, dein Freund zu sein, und es ist eine Ehre, dass du hier bist."

Kampfjets fliegen übers Weiße Haus

Als er den saudischen Kronprinzen mit viel Pomp in Washington empfängt, donnern gleich mehrere Kampfjets vom Typ F-35 über das Weiße Haus. Schon vor der Ankunft des Gastes hatte Trump den Verkauf der heiß begehrten Tarnkappenjets versprochen.