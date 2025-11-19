Krieg in der Ukraine Dutzende Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw gemeldet

Charkiw liegt nahe der russischen Grenze und wird immer wieder beschossen. (Archivbild) (Quelle: Anatolii Lysianskyi/AP/dpa/dpa-bilder)

Die ostukrainische Großstadt Charkiw liegt nur etwa 35 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. In der Nacht wird sie erneut zum Ziel russischer Luftangriffe.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind Berichten zufolge mehr als 30 Menschen verletzt worden - darunter mehrere Kinder. Die Attacke habe die Stadt in der Nacht getroffen, mehrere Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst, teilten Bürgermeister Ihor Terechow und die regionale Militärverwaltung laut ukrainischen Medien mit. Ein Supermarkt sei zerstört, ein neunstöckiges Wohnhaus nach einem Treffer evakuiert worden. Aufnahmen aus Charkiw zeigten zahlreiche ausgebrannte Fahrzeugwracks.