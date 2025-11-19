t-online - Nachrichten für Deutschland
Mindestens 19 Tote nach russischem Angriff in Ternopil

Krieg in der Ukraine
Von dpa
Aktualisiert am 19.11.2025 - 12:22 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Krieg - CharkiwVergrößern des Bildes
Bei massiven russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen sind in der Ukraine viele Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. (Quelle: Andrii Marienko/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Russland greift die Ukraine mit Dutzenden Marschflugkörpern und Hunderten Drohnen an. Dabei sterben erneut viele Menschen - diesmal auch im Westen des Landes.

Bei einem schweren russischen Luftangriff sind in der Stadt Ternopil im Westen der Ukraine nach Behördenangaben mindestens 19 Menschen getötet worden. Es gebe nach den Angriffen auf Wohnviertel in der Stadt auch mindestens 66 Verletzte, darunter 16 Kinder, wie der Zivilschutzdienst bei Telegram mitteilte. Es seien zwei neunstöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden.

Rettungskräfte holten Menschen aus den zerstörten Wohnungen, hatte Innenminister Ihor Klymenko zuvor mitgeteilt. Auf Bildern des Innenministeriums waren schwere Verwüstungen der Gebäude zu sehen. In der Nacht hatte es auch massive russische Angriffe im Gebiet Charkiw gegeben. Dabei gab es ebenfalls mehr als 30 Verletzte.

Die ukrainische Flugabwehr zählte 442 Angriffe mit russischen Drohnen und mehr als 40 Attacken mit Marschflugkörpern. Das Land wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
