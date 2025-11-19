t-online - Nachrichten für Deutschland
Zahlreiche Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw gemeldet

Zahlreiche Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw gemeldet

Von dpa
Aktualisiert am 19.11.2025 - 01:56 UhrLesedauer: 1 Min.
(Quelle: Anatolii Lysianskyi/AP/dpa/dpa-bilder)
Die ostukrainische Großstadt Charkiw liegt nur etwa 35 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. In der Nacht wird sie erneut zum Ziel russischer Luftangriffe.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind Berichten zufolge mehr als 20 Menschen verletzt worden. Die Attacke habe die Stadt in der Nacht getroffen, mehrere Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst, teilten Bürgermeister Ihor Terechow und die regionale Militärverwaltung laut ukrainischen Medien mit. Ein neunstöckiges Wohnhaus sei nach einem Treffer evakuiert worden.

Die Ukraine erwehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren einer russischen Invasion. Vor allem nachts verbreiten Russlands Luftangriffe Angst und Schrecken im Nachbarland. Charkiw liegt nur etwa 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird besonders oft beschossen. Vor Kriegsbeginn im Februar 2022 zählte die zweitgrößte Stadt der Ukraine 1,4 Millionen Einwohner. Nach Beginn der Kämpfe suchten viele von ihnen das Weite. Inzwischen leben nach Behördenangaben wieder etwa 1,3 Millionen Menschen in Charkiw.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
