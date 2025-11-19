Wegen Brasilien-Äußerungen "Sohn von Hitler": Bürgermeister greift Merz an

Friedrich Merz lobt Deutschland – und redet die Stadt Belém schlecht. Das sorgt in Brasilien für teils heftige Reaktionen.

Nach einer abfälligen Bemerkung über die brasilianische Gastgeberstadt der Weltklimakonferenz steht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Kreuzfeuer der Kritik. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva forderte eine Klarstellung und erklärte: Merz hätte in eine Bar gehen, dort tanzen und die lokale Küche probieren sollen, "denn dann hätte er gemerkt, dass Berlin ihm nicht einmal zehn Prozent der Qualität bietet, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém bieten", sagte Lula. Jeder wisse, dass die Stadt arm sei, aber "ein so großzügiges Volk" habe "wie kaum ein anderer Ort auf der Welt".

Die Botschaft Brasiliens in Berlin erklärte auf t-online-Anfrage: "Wir werden uns zu dem Vorgang nicht äußern."

CDU-Chef Merz hatte sich nach einem Kurztrip zur Klimakonferenz COP30 nach Brasilien auf einem Handelskongress negativ über Belém geäußert – eine auch für brasilianische Verhältnisse armen Stadt im Amazonasgebiet, die von den brasilianischen Gastgebern aber gezielt als Austragungsort gewählt worden war.

"Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben", sagte er. "Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind." Man lebe in Deutschland "in einem der schönsten Länder der Welt".

In Brasilien herrscht Entsetzen über die Überheblichkeit des Regierungschefs aus Berlin. Lula hatte trotz großer logistischer Probleme wie zu wenig Hotelbetten für Belém votiert, auch um die Dringlichkeit der Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen zu betonen. Dem linken Politiker geht es darum, der Welt die Klimakrise am Amazonas vor Augen zu führen und zugleich die harte soziale Realität in einer Millionenmetropole im Globalen Süden.

"Unglücklich, arrogant und voreingenommen"

Die Bemerkung des Kanzlers griffen etliche brasilianische Medien auf. Das Nachrichtenportal "Diário do Centro do Mundo" schrieb von einem "unverschämten Vergleich". Auch der Bürgermeister der Stadt reagierte auf Merz' Aussagen und bezeichnete diese als "unglücklich, arrogant und voreingenommen".