Wegen Brasilien-Äußerungen "Sohn von Hitler": Bürgermeister greift Merz an
Friedrich Merz lobt Deutschland – und redet die Stadt Belém schlecht. Das sorgt in Brasilien für teils heftige Reaktionen.
Nach einer abfälligen Bemerkung über die brasilianische Gastgeberstadt der Weltklimakonferenz steht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Kreuzfeuer der Kritik. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva forderte eine Klarstellung und erklärte: Merz hätte in eine Bar gehen, dort tanzen und die lokale Küche probieren sollen, "denn dann hätte er gemerkt, dass Berlin ihm nicht einmal zehn Prozent der Qualität bietet, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém bieten", sagte Lula. Jeder wisse, dass die Stadt arm sei, aber "ein so großzügiges Volk" habe "wie kaum ein anderer Ort auf der Welt".
Die Botschaft Brasiliens in Berlin erklärte auf t-online-Anfrage: "Wir werden uns zu dem Vorgang nicht äußern."
CDU-Chef Merz hatte sich nach einem Kurztrip zur Klimakonferenz COP30 nach Brasilien auf einem Handelskongress negativ über Belém geäußert – eine auch für brasilianische Verhältnisse armen Stadt im Amazonasgebiet, die von den brasilianischen Gastgebern aber gezielt als Austragungsort gewählt worden war.
"Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben", sagte er. "Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind." Man lebe in Deutschland "in einem der schönsten Länder der Welt".
In Brasilien herrscht Entsetzen über die Überheblichkeit des Regierungschefs aus Berlin. Lula hatte trotz großer logistischer Probleme wie zu wenig Hotelbetten für Belém votiert, auch um die Dringlichkeit der Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen zu betonen. Dem linken Politiker geht es darum, der Welt die Klimakrise am Amazonas vor Augen zu führen und zugleich die harte soziale Realität in einer Millionenmetropole im Globalen Süden.
"Unglücklich, arrogant und voreingenommen"
Die Bemerkung des Kanzlers griffen etliche brasilianische Medien auf. Das Nachrichtenportal "Diário do Centro do Mundo" schrieb von einem "unverschämten Vergleich". Auch der Bürgermeister der Stadt reagierte auf Merz' Aussagen und bezeichnete diese als "unglücklich, arrogant und voreingenommen".
Der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, postete Berichten zufolge auf X, er sei "nicht so höflich" wie seine Freunde in Pará, und schrieb zu Merz: "Sohn von Hitler! Mistkerl! Nazi!" Den Post löschte er kurz darauf wieder und schrieb stattdessen: "Das war mein heutiger Frustabbau. Bleibt ruhig im Außenministerium. Es lebe die Freundschaft zwischen Brasilien und Deutschland."
Auch viele Brasilianer machten ihrem Ärger in sozialen Medien Luft. Unter Instagram-Beiträgen von Merz finden sich zahlreiche Kommentare wie "Respect Brazil" – "Respektiere Brasilien".
Die Sprecherin für Klimagerechtigkeit der Linken im Bundestag, Violetta Bock, verlangte eine Entschuldigung des Kanzlers. "Merz' Aussagen zu Brasilien sind respektlos, von oben herab und vorurteilsvoll. Deutschland blamiert sich damit auf internationaler Bühne. Man könnte meinen, dass er in Trump-Manier von Deutschlands fehlendem Einsatz für den Klimaschutz ablenken will."
Unverständnis auch bei Greenpeace
Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace, Martin Kaiser, schloss sich an. "Friedrich Merz muss sich bei den Menschen von Belém entschuldigen", sagte er. Dem Bundeskanzler habe offenbar die Zeit gefehlt, die große Gastfreundschaft der Menschen in Belém kennenzulernen, die in einem der Kipppunkte des globalen Klimas leben. "Damit stößt der Bundeskanzler auch Präsident Lula vor den Kopf, auf dessen Initiative die Weltklimakonferenz in Belém stattfindet, wo die Welt die Pracht und die Verwundbarkeit des Regenwaldes direkt vor Augen hat."
Umweltminister Carsten Schneider hatte Belém am Vortag ausdrücklich als "großartige Stadt" gelobt. "Ich habe extrem viel Engagement gesehen, tolle Menschen, aber auch viel Armut", sagte der SPD-Politiker. "Dieser Ort, er weist nicht nur auf die überragende Bedeutung der Regenwälder hin, er bringt die Weltgemeinschaft auch dazu, die soziale Frage zu sehen, die Klimafrage und die soziale Frage zusammen zu denken."
Für die Klimakonferenz ist viel Geld in die Stadt geflossen, in verschiedenen Vierteln ist vieles neu gebaut und renoviert worden, unter anderem mehrere Parks.
- Nachrichtenagentur AFP