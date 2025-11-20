Attacke auf 14-Jährige: "Kommst mit mir"

Boykott der USA Klingbeil: Kein US-Politiker beim G20-Gipfel in Südafrika

Von dpa Aktualisiert am 20.11.2025 - 11:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Klingbeil war für politische Gespräche in Singapur und fliegt von dort zum G20-Gipfel. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Ein Gipfel führender Wirtschaftsmächte ohne die USA? Der Vizekanzler hätte in Südafrika gern US-Vertreter getroffen. Doch die Trump-Regierung boykottiert den G20-Gipfel offensichtlich komplett.

US-Politiker werden nach Angaben von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil nicht am G20-Gipfel an diesem Wochenende in Südafrika teilnehmen. "Ich bedauere, dass die Amerikaner nicht dabei sind. Das ist eine Entscheidung, die die Amerikaner getroffen haben", sagte der SPD-Politiker am Rande politischer Gespräche in Singapur.

Beim Treffen der G20-Finanzminister vor einigen Monaten in Durban seien die USA "wenigstens noch auf der Ebene der Beamten" vertreten gewesen, "anscheinend ist das jetzt gar nicht der Fall", sagte Klingbeil.