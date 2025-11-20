US-Friedensinitiative US-Delegation stellt Selenskyj Friedensplan vor

Von dpa Aktualisiert am 20.11.2025 - 18:18 Uhr

Mit einem ohne Beteiligung Kiews ausgearbeiteten US-Friedensplan konfrontiert, signalisiert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Gesprächsbereitschaft. (Archivbild)

Ein US-Plan soll den russischen Krieg in der Ukraine beenden. Nach der Übergabe durch US-Vertreter signalisiert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erst einmal Verhandlungsbereitschaft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Angaben seines Büros offiziell einen in den USA ausgearbeiteten Plan für eine Friedenslösung im Krieg mit Russland erhalten. Er traf sich in Kiew nach Medienberichten mit einer US-Delegation. "Im Ergebnis des heutigen Treffens haben wir vereinbart, an den Punkten des Plans so zu arbeiten, dass dies zu einem würdigen Ende des Krieges führt", teilte das Präsidentenbüro bei Telegram mit. Die Ukraine strebe seit Kriegsbeginn Frieden an und werde jeden inhaltlichen Vorschlag unterstützen, der einen "realen Frieden" näher bringt.

Seit Jahresbeginn habe Kiew die Vorschläge von US-Präsident Donald Trump unterstützt. "Wir sind auch jetzt bereit, mit der amerikanischen Seite und unseren Partnern in Europa und der Welt konstruktiv zu arbeiten, damit es im Ergebnis zu Frieden kommt", hieß es. Selenskyj hoffe zudem auf ein baldiges Gespräch mit Trump für eine Diskussion der Hauptpunkte. Details des Plans wurden nicht genannt.