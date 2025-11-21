Todesschüsse in Sarajevo War der serbische Präsident bei "Scharfschützen-Safaris" dabei?

Von t-online , wan 21.11.2025 - 01:15 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Aleksandar Vučić: Gegen den serbische Präsidenten gibt es schwere Vorwürfe. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Amir Hamzagic/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Reiche Ausländer sollen auf Menschen bei der Belagerung in Sarajevo geschossen haben. Ein Journalist will beweisen, dass auch der serbische Präsident Vučić dabei war.

Ein italienisches Gericht ermittelt wegen mutmaßlicher Wochenendtrips wohlhabender Ausländer während der Belagerung Sarajevos, die dort auf wehrlose Zivilisten geschossen haben sollen. Jetzt wird auch der serbische Präsident Aleksandar Vučić beschuldigt, dabei gewesen zu sein.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat der kroatische Journalist Domagoj Margetic Anzeige beim Gericht in Mailand erstattet. Er wirft Vučić vor, bei den "Scharfschützen-Safaris" in den 1990er-Jahren am Ort des Geschehens gewesen zu sein. Die bosnische Stadt Sarajevo wurde damals von serbischen Truppen belagert.

Die Ermittlungen in Mailand basieren auf Beweisen, die der italienische Schriftsteller Ezio Gavazzeni vorgelegt hat. Er gab an, dass ein ehemaliger bosnischer Geheimdienstoffizier ihm Informationen über italienische Schützen geliefert habe, die gegen Zahlung hoher Summen auf Menschen in der belagerten Stadt geschossen haben. Die Beschuldigten sollen zwischen 1993 und 1995 von Mailand, Turin und Triest aus über Belgrad nach Bosnien gereist sein, unterstützt von Teilen der serbischen Armee. Laut Ermittlern wurden sie mit Hubschraubern oder Fahrzeugen in die Hügel rund um Sarajevo gebracht – also dorthin, von wo aus die Stadt von Scharfschützen terrorisiert wurde.

Vučić soll Teil einer Miliz gewesen sein

Der serbische Präsident soll nach Recherchen Margetics als junger Freiwilliger an einem der Militärposten gedient haben, von dem aus eingereiste Ausländer als "Wochenend-Scharfschützen" auf Einheimische feuerten. Es bestehe kein Zweifel daran, dass Vučić 1992 und 1993 auf dem jüdischen Friedhof war, der für ausländische Schützen der exklusivste und teuerste Standort war", zitiert die britische "Times" den Journalisten.

Margetic will Beweise haben, dass der heute 55-jährige Vučić Teil einer Miliz unter dem Kommando von Slavko Aleksić war. So habe der Präsident selbst in einem Interview 1994 gesagt, er habe als Freiwilliger auf einem jüdischen Friedhof gekämpft. Laut Margetic habe Kommandeur Aleksić 2017 bestätigt, Vučić sei Mitglied der Einheit gewesen. "Aleksić hat weder bestätigt noch dementiert, dass die 'Safari' stattgefunden hat, aber er sagte, dass Vučić für Ausländer übersetzt habe, wenn diese ankamen", so der Journalist.