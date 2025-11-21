Eklat in Bosnien-Herzegowina Minister provoziert deutschen UN-Vertreter mit Nazi-Helm
In Bosnien eskaliert der Streit mit dem deutschen UN-Vertreter Christian Schmidt weiter. Ein Minister schickt ihm eine Nachricht auf Instagram.
Der bosnisch-serbische Außenhandelsminister Stasa Košarac hat den Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, den deutschen Diplomaten Christian Schmidt, auf Instagram angegriffen. In einem Beitrag veröffentlichte er ein Bild eines SS-Helms, den er nach eigenen Angaben an Schmidt geschickt habe. Košarac erklärte, es handele sich dabei nicht um ein Geschenk, sondern um ein "Erbstück der Vorfahren" Schmidts.
Košarac bezeichnete Schmidt als "Okkupator" und warf ihm vor, ohne gültige Genehmigung nach Bosnien und Herzegowina gekommen zu sein. Der Minister schrieb, Schmidt habe das Ziel, das Land zu "besetzen, versklaven und unterwerfen". In dem Begleitschreiben zum Helm habe er laut eigenen Angaben betont, dass der deutsche Politiker die Werte seiner "nationalsozialistischen Vorfahren" vertrete. Košarac ist Mitglied der Allianz unabhängiger Sozialdemokraten (SNSD) des bosnisch-serbischen Führers Milorad Dodik.
Schmidt soll Abkommen überwachen
Der Deutsche Christian Schmidt ist von den Vereinten Nationen eingesetzt worden, um die Einhaltung des Friedensabkommens von Dayton aus dem Jahr 1995 zu überwachen. Das Abkommen wurde am 21. November 1995 geschlossen und beendete den Bosnienkrieg. Es regelt die staatliche Ordnung von Bosnien und Herzegowina als Gesamtstaat mit zwei Teilgebieten – der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Republika Srpska – sowie einem kollektiven Präsidentschaftssystem.
Der Hohe Repräsentant hat weitreichende Befugnisse. So darf er Gesetze ändern. Schmidt hatte im Jahr 2023 ein Gesetz der Republik Srpska für nichtig erklärt. Dabei ging es um ein Gesetz, das es den Behörden in der Republik Srpska erlauben sollte, Beschlüsse des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina zu ignorieren, wenn sie ihrer Meinung nach "verfassungswidrig" seien.
Milorad Dodik, damals Präsident der Republik Srpska, unterzeichnete dieses Gesetz trotzdem und setzte es in Kraft. Daraufhin leitete die bosnische Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Dodik ein – wegen Nichtbefolgung der Entscheidungen des Hohen Repräsentanten, was nach bosnischem Recht strafbar ist. Er wurde im Februar zu einem Jahr Haft verurteilt. Außerdem wurde ihm politische Aktivitäten verboten.
Anfang August wurde er vom bosnischen Parlament seines Amtes enthoben. Der bosnische Serbenführer hatte den Prozess gegen ihn als politisch motiviert angeprangert, Tausende seiner Anhänger demonstrierten gegen das Urteil. Immer wieder wurden Schmidt auch Vorwürfe gemacht, parteiisch zu sein.
Attacken gegen Repräsentanten
Der Beitrag von Košarac gegen den Hohen Repräsentanten ist ein weiterer Eskalationsschritt. Er beschuldigte Schmidt, die Justiz für politische Verfolgung eingesetzt und damit Milorad Dodik geschwächt zu haben. Ziel sei es gewesen, die Republik Srpska zu destabilisieren und den Willen der serbischen Bevölkerung zu "annullieren".
Košarac behauptete weiter, Schmidt sei ein "Symbol politischen Bösens" gegenüber der Republik Srpska. Zudem habe er ihm vorgehalten, ein "Bewunderer der Wehrmacht" und "Hitlers Piloten" zu sein. Für diese Aussagen legte der Minister aber keine Belege vor. Von Schmidt gab es bislang keine Stellungnahme.
Die schwedische Vertretung in Bosnien und Herzegowina erklärte auf der Plattform X ihre Solidarität mit Schmidt. "Wir verurteilen aufs Schärfste die empörende Handlung des Ministers von Bosnien und Herzegowina, Košarac, der dem Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, einen SS-Helm aus der Nazizeit zusammen mit einem Brief mit dem Titel 'Brief an den Besatzer" geschickt hat. Diese Handlung trivialisiert die Geschichte und überschreitet jede Grenze des Anstands", hieß es in der Mitteilung.
