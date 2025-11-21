Eklat in Bosnien-Herzegowina Minister provoziert deutschen UN-Vertreter mit Nazi-Helm

Stasa Košarac bei einer Pressekonferenz: Der bosnisch-serbische Politiker hat den deutschen Diplomaten Christian Schmidt angegriffen. (Quelle: IMAGO/Elman Omic/imago)

In Bosnien eskaliert der Streit mit dem deutschen UN-Vertreter Christian Schmidt weiter. Ein Minister schickt ihm eine Nachricht auf Instagram.

Der bosnisch-serbische Außenhandelsminister Stasa Košarac hat den Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, den deutschen Diplomaten Christian Schmidt, auf Instagram angegriffen. In einem Beitrag veröffentlichte er ein Bild eines SS-Helms, den er nach eigenen Angaben an Schmidt geschickt habe. Košarac erklärte, es handele sich dabei nicht um ein Geschenk, sondern um ein "Erbstück der Vorfahren" Schmidts.

Košarac bezeichnete Schmidt als "Okkupator" und warf ihm vor, ohne gültige Genehmigung nach Bosnien und Herzegowina gekommen zu sein. Der Minister schrieb, Schmidt habe das Ziel, das Land zu "besetzen, versklaven und unterwerfen". In dem Begleitschreiben zum Helm habe er laut eigenen Angaben betont, dass der deutsche Politiker die Werte seiner "nationalsozialistischen Vorfahren" vertrete. Košarac ist Mitglied der Allianz unabhängiger Sozialdemokraten (SNSD) des bosnisch-serbischen Führers Milorad Dodik.

Schmidt soll Abkommen überwachen

Der Deutsche Christian Schmidt ist von den Vereinten Nationen eingesetzt worden, um die Einhaltung des Friedensabkommens von Dayton aus dem Jahr 1995 zu überwachen. Das Abkommen wurde am 21. November 1995 geschlossen und beendete den Bosnienkrieg. Es regelt die staatliche Ordnung von Bosnien und Herzegowina als Gesamtstaat mit zwei Teilgebieten – der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Republika Srpska – sowie einem kollektiven Präsidentschaftssystem.

Der Hohe Repräsentant hat weitreichende Befugnisse. So darf er Gesetze ändern. Schmidt hatte im Jahr 2023 ein Gesetz der Republik Srpska für nichtig erklärt. Dabei ging es um ein Gesetz, das es den Behörden in der Republik Srpska erlauben sollte, Beschlüsse des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina zu ignorieren, wenn sie ihrer Meinung nach "verfassungswidrig" seien.

Milorad Dodik, damals Präsident der Republik Srpska, unterzeichnete dieses Gesetz trotzdem und setzte es in Kraft. Daraufhin leitete die bosnische Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Dodik ein – wegen Nichtbefolgung der Entscheidungen des Hohen Repräsentanten, was nach bosnischem Recht strafbar ist. Er wurde im Februar zu einem Jahr Haft verurteilt. Außerdem wurde ihm politische Aktivitäten verboten.