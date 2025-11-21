Fragen & Antworten Mamdani wird New Yorks neuer Bürgermeister - und jetzt?

Von dpa Aktualisiert am 21.11.2025 - 05:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Zwischen Wahlsieg und Amtsantritt dürfte Mamdani es tunlichst vermeiden wollen, in Konflikte hineingezogen zu werden. (Archivbild) (Quelle: Seth Wenig/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seine Wahl sorgte international für Aufsehen, bald wird Zohran Mamdani die größte Stadt der USA regieren. Vor seinem Amtsantritt steht nun ein politisch brisanter Termin an: ein Treffen mit Trump.

Nach der Bürgermeisterwahl in New York richtet sich der Fokus auf den Amtsantritt: In wenigen Wochen wird Zohran Mamdani ins Rathaus der Millionenmetropole einziehen. Bis dahin stehen für den 34-jährigen linken Demokraten wichtige Personalentscheidungen an - und die Herausforderung, nicht schon vorher in Konflikte hineingezogen zu werden.

Eine erste Bewährungsprobe steht bereits bevor: Mamdani wird heute im Oval Office erwartet, von jenem Präsidenten, der ihn wiederholt als "Kommunisten" bezeichnet hat.

Wie stehen Trump und Mamdani zueinander?

Vor der Wahl griff US-Präsident Donald Trump Mamdani scharf an und drohte New York mit dem Entzug von Bundesmitteln. In der Stadt besteht die Sorge, der Präsident könne, wie zuletzt andernorts, den Einsatz der Nationalgarde anordnen oder verstärkte Aktionen der Einwanderungsbehörde ICE unterstützen. Schon jetzt versetzt ICE viele Migranten in Angst: Auf der Canal Street kam es jüngst zu öffentlichkeitswirksamen Festnahmen, vor Gericht wurden teils Familien getrennt.

Aber auch Mamdani war Trump im Wahlkampf scharf angegangen. Am Abend seines Sieges betonte er, New York werde eine Stadt der Einwanderer bleiben. "Um an einen von uns zu kommen, müssen Sie an allen von uns vorbei", sagte er. Ob er diesen Ton im Oval Office beibehält, bleibt abzuwarten. In einem Interview mit MS NOW erklärte er, man suche das Gespräch mit Washington, sofern es den rund 8,5 Millionen New Yorkern zugutekomme.

Ein erster Test könnte die Sicherheitsfreigabe sein, die New Yorks Bürgermeister üblicherweise von der Bundesregierung erhält, um über Bedrohungslagen informiert zu werden. Trump hat dieses Instrument schon genutzt, um politischen Gegnern Druck zu machen.

Wann tritt Mamdani sein Amt an?

Am 1. Januar 2026 beginnt Mamdanis Amtszeit offiziell eine Minute nach Mitternacht (Ortszeit). Vor Arbeitsbeginn muss er den Amtseid ablegen. Wann und wo die Vereidigung stattfindet, ist bislang offen. Mamdanis Vorgänger Eric Adams ließ sich 2022 während der berühmten Silvesterfeierlichkeiten am Times Square vereidigen.

Was passiert bis dahin?

Mamdani muss seine Regierung weitgehend aufgestellt haben. Für die Planungen hat er schon ein Übergangsteam einberufen - es besteht ausschließlich aus Frauen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt dabei Lina Khan. Die 36-Jährige leitete unter Präsident Joe Biden die US-Wettbewerbsbehörde FTC und gilt als prominente Vertreterin einer strengeren Regulierung großer Konzerne. Als seinen Stellvertreter wählte Mamdani zudem den sehr erfahrenen Verwaltungsmitarbeiter Dean Fuleihan aus, seine Stabschefin bleibt Elle Bisgaard-Church.

Wen holt sich Mamdani sonst noch an seine Seite?

Für seine Arbeit ist Mamdani auf eine funktionierende Verwaltung angewiesen. Kurz nach dem Wahlsieg schaltete sein Team eine Jobbörse frei. Nach Angaben seines Teams haben sich schon Zehntausende gemeldet.