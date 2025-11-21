t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Niederlande: Geert Wilders steigt zum Vize-Präsidenten des Parlaments auf

Niederlande nach der Wahl
Wilders steigt in hohes Staatsamt auf

Von t-online, pri
21.11.2025 - 09:40 UhrLesedauer: 2 Min.
Parlamentswahl in den NiederlandenVergrößern des Bildes
Rechtspopulist Geert Wilders will das Parlament nun auf andere Art aufmischen. (Archivbild) (Quelle: Charles M Vella/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Nach der Niederlage bei der Wahl überrascht Geert Wilders in den Niederlanden. Der Rechtspopulist nimmt im Parlament in Den Haag künftig eine wichtige Rolle ein.

Die Wahl in den Niederlanden hat Geert Wilders Ende Oktober um einige zehntausend Stimmen gegen den linksliberalen Überraschungssieger Rob Jetten von der linksliberalen Partei D66 verloren. Zu Wochenbeginn fiel auch sein enger Vertrauter Martin Bosma bei der Wahl als Parlamentspräsident in Den Haag durch. Jetzt überraschte der Rechtspopulist mit einem taktischen Zug: Wilders ließ sich zum Vize-Präsidenten des Parlaments wählen.

Von einem "Erstaunen auf den Fluren" schrieb die Zeitung "Algemeen Dagblad". Wilders erklärte auf der Plattform X nur: "Jemand muss dafür sorgen, dass sich das Parlament nicht selbst klein macht." Und weiter: "Es geht (im Präsidium) um mehr als nur Kaffee und Toilettenpapier." Dabei wendet er sich auch an den neuen Parlamentschef Thom van Campen von der rechtsliberalen Partei VVD. Van Campen hatte sich am Dienstag in einer Kampfabstimmung gegen Wilders' Mann Bosma durchgesetzt.

Formal steht im stark fragmentierten niederländischen Parlament sechs großen Fraktionen ein Vizeposten zu. Wilders Zug deutet darauf hin, dass er seine Oppositionspartei auch in der Parlamentsverwaltung fortsetzen will. "Das Kartell jubelte zu früh", so die populistische Plattform "Dagelijkse Standaard".

Wilders rechtspopulistische Freiheitspartei PVV scheidet nach der Wahl nicht nur aus der Regierung aus. Im Parlament gibt es auch eine Initiative, die neue Mehrheit für eine Änderung des Parteiengesetzes zu nutzen. So sollen mit einem Gesetzesvorstoß zu mehr innerparteilicher Demokratie alle Parteien im Land verpflichtet zu werden, sich Mitgliedern zu öffnen. Ein Vorhaben, das direkt auf Wilders Freiheitspartei zielt. Die kennt nämlich nur ein Mitglied: Geert Wilders.

Wahlsieger Jetten verhandelt derzeit über die Bildung einer Regierung. Er zeigt sich für alle Parteien offen. Nur eine Koalition mit Wilders schloss der Überraschungssieger aus. Jetten will sein Kabinett bis Weihnachten präsentieren.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom