Der Kampf ist vorbei

Baskische Untergrundorganisation ETA gibt Auflösung bekannt

02.05.2018, 17:22 Uhr | AFP, dpa, dru

Fast 60 Jahre dauerte ihr Kampf gegen den spanischen Zentralstaat, dem Hunderte Menschen zum Opfer fielen. Nun hat die baskische Untergrundorganisation ETA ihr Ende verkündet.

Die baskische Untergrundorganisation ETA hat ihre Auflösung bekannt gegeben. Es seien "all ihre Strukturen vollständig aufgelöst" worden, schrieb die Organisation in einem Brief, den das Online-Medium eldiario.es am Mittwoch veröffentlichte.

In der auf den 16. April datierten Mitteilung heißt es weiter, die ETA erkläre ihre politischen Aktivitäten für beendet. Offiziell soll die Auflösung Berichten zufolge am Freitag im Rahmen einer "internationalen Konferenz" in Cambo-les-Bains im französischen Teil des Baskenlandes gemacht werden.

Die vor 59 Jahren als Widerstandsgruppe gegen die Franco-Diktatur gegründete Organisation hatte in Spanien jahrzehntelang einen blutigen Kampf für ein unabhängiges Baskenland geführt. Bei zahlreichen Anschlägen kamen mehr als 800 Menschen ums Leben. 2011 hatte die ETA (Euskadi Ta Askatasuna – Baskenland und Freiheit) ihren Gewaltverzicht erklärt und ein Jahr später ihre Entwaffnung und Auflösung in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte sie ihre Waffen vollständig abgegeben. Mit der Auflösung der ETA endet Westeuropas letzter großer bewaffneter Aufstand.

"Es tut uns aufrichtig leid"

Mitte April hatte die Terrorgruppe in einem bislang einzigartigen Schritt um Vergebung für die blutigen Taten der Vergangenheit gebeten. "Infolge von Fehlern oder falschen Entscheidungen hat die ETA auch Opfer getroffen, die nicht direkt am Konflikt beteiligt waren", hieß es in einem Schreiben, das von der baskischen Zeitung "Gara" veröffentlicht wurde. "Es tut uns aufrichtig leid."

Die baskische Bevölkerung habe in den Jahren des bewaffneten Kampfes "übermäßig gelitten" und die Organisation erkenne ihre direkte Verantwortlichkeit dafür an, so hieß es in der damaligen Erklärung weiter. Der ETA sei klar, dass diese Worte das Geschehene nicht auslöschen und den Schmerz lindern könnten. "Wir sagen dies mit Respekt, ohne neuen Kummer verursachen zu wollen."