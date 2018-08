Trump verdoppelt Strafzölle gegen die Türkei

Lira bricht massiv ein

Erdogan versucht seine Bürger wegen des Verfalls der Lira zu beruhigen. Doch da kommt schon die nächste Hiobsbotschaft. Die USA erhöhen die Strafzölle gegen die Türkei.



Die USA verdoppeln die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei. Das kündigte US-Präsident Donald Trump auf Twitter an. Sie würden nun 20 Prozent auf Aluminium und 50 Prozent auf Stahl betragen.



Trump verwies ausdrücklich darauf, dass die Lira "schnell gegenüber unserem sehr starken Dollar abrutscht!" Und schrieb weiter: "Unsere Beziehungen zur Türkei sind derzeit nicht gut."

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Nach der Ankündigung Trumps brach die türkische Währung erneut um 19 Prozent ein. Die Lira notierte am Nachmittag bei 6,62 zum Dollar. Bereits am Morgen hatte sie massiv an Wert verloren.

Erdogan versucht, seine Landsleute zu beruhigen

Zuvor hatte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bemüht, die Furcht vor einem weiteren Verfall der Landeswährung Lira zu zerstreuen. "Macht Euch keine Sorgen", rief Erdogan am späten Donnerstagabend in Rize am Schwarzen Meer seinen Anhängern zu.



Derzeit liefen gegen die Türkei mehrere Kampagnen, sagte er mit Blick auf den Streit mit den USA um den in der Türkei inhaftierten Pastor Andrew Brunson. "Beachtet sie nicht." Die Lira hat seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Erdogan sprach am Freitag in einer Ansprache von einem Wirtschaftskrieg, in dem sich sein Land befinde. Und er rief alle Türken auf, zur Stützung der Währung Devisen gegen Lira zu tauschen.

"Wenn sie ihre Dollars haben, dann haben wir unseren Gott"

"Vergesst nicht, wenn sie ihre Dollars haben, dann haben wir unser Volk, unseren Gott", sagte Erdogan. "Wir arbeiten hart. Schaut auf das, was wir vor 16 Jahren waren, und schaut heute auf uns." Erdogans islamisch-konservative Partei AKP hatte bei der Parlamentswahl 2002 einen deutlichen Sieg errungen. Er selbst war von 2003 bis 2014 Ministerpräsident und übernahm dann das Amt des Staatspräsidenten.







​Durch ein Verfassungsreferendum 2017 erhielt Erdogan eine enorme Machtfülle und nimmt zunehmend Einfluss auf die Zentralbank, was internationale Anleger schon seit Monaten beunruhigt. Hinzu kommt der Streit mit den USA über den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Brunson. Eine türkische Delegation, die um Entspannung bemüht war, kam diese Woche ohne greifbare Ergebnisse aus Washington zurück.

Erdogan hat sich selbst als "Gegner der Zinsen" tituliert und angekündigt, eine größere Kontrolle über die Geldpolitik auszuüben. Er will, dass die Banken billige Kredite vergeben und so das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Anleger befürchten jedoch, dass es zu einer Überhitzung kommen könnte. Der Präsident hat bereits seine Landsleute aufgerufen, ihre Dollar- und Euro-Guthaben in die heimische Währung umzutauschen.