Auto rast in Absperrung vor britischem Parlament – Verletzte

Ein Mann ist mit einem Auto vor dem britischen Parlament in London in eine Sicherheitsabsperrung gefahren. Zwei Fußgänger wurden verletzt. Es könnte sich um einen Anschlagsversuch handeln.



Ein Auto ist in die Absperrungen vor dem britischen Parlament in London gerast und hat dabei nach Angaben von Polizei und Rettungskräften mehrere Menschen verletzt. "Es sah so aus, als sei es absichtlich gewesen. Das Auto fuhr sehr schnell in Richtung der Absperrungen", sagte eine Augenzeugin. Eine Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen.

Der Fahrer des Autos sei von bewaffneten Polizisten festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Es bestehe der Verdacht einer terroristischen Straftat. Die Anti-Terror-Einheit habe die Ermittlungen übernommen. Waffen seien aber keine gefunden worden.

Vorfall in London: t-online.de zeigt, wo mehrere Passanten verletzt wurden. (Quelle: t-online.de)

Bewaffnete Polizisten hatten nach dem Anschlag den silberfarbenen Ford Fiesta umzingelt. Bilder auf Twitter zeigten die Beamten, wie sie ihre Waffen auf den Fahrer richteten und ihn zum Aussteigen zwangen. Weitere Bilder zeigten den Mann in Handschellen, gekleidet in Jeans und einer schwarzen Daunenjacke. Laut Polizeiangaben ist der Tatverdächtige Ende 20.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.