Protest gegen Spritpreise und Macron

Wasserwerfer und Tränengas gegen "Gelbwesten" in Paris

24.11.2018, 12:56 Uhr | dpa, AFP

In Frankreich gehen die Proteste der "Gelben Warnwesten" weiter. In Paris reagiert die Polizei drastisch. In Angers hatte zuvor ein Anhänger der Bewegung mit Sprengstoff gedroht.

Mit Wasserwerfern und Tränengas sind französische Polizisten am Samstag in Paris gegen Aktivisten der "Gelben Warnwesten" vorgegangen. Die Demonstranten versuchten, die Absperrung am unteren Ende der Champs Élysées zu überwinden. Keiner von ihnen sei jedoch in die Sperrzone um den Präsidentenpalast vorgedrungen, teilte die Polizei mit.

Tausende Demonstranten in gelben Westen hatten am Morgen im Rahmen einer geplanten Großdemonstration begonnen, sich auf der Pariser Prachtmeile zu versammeln. Aktivisten hatten in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, den Verkehr in der gesamten französischen Hauptstadt lahmzulegen. Die Proteste richten sich vor allem gegen die hohen Kraftstoffpreise und die geplante Ökosteuer auf Diesel, an der Präsident Emmanuel Macron bisher festhält.

Regierung hat 3000 Polizisten mobilisiert

Im Zentrum von Paris waren zahlreiche Sperrzonen eingerichtet worden, in denen keine Proteste erlaubt sind. Darunter sind auch der Place de la Concorde und die Champs Élysées sowie der Bereich um den Élyséepalast. Das Innenministerium hatte die Grünanlage neben dem Eiffelturm, Champ de Mars, als Ort der Demonstration genehmigt. Der Vorschlag wurde von den "Gelbwesten" aber abgelehnt.

Frankreich in Aufruhr: Eine Tote, über 200 Verletzte bei Protesten gegen Benzinpreise

Auch in anderen Orten riefen die "Warnwesten" zu Straßenblockaden auf. In Bordeaux im Westen Frankreichs erteilten die Behörden keine Erlaubnis für eine Kundgebung. Die Regierung hat 3000 Polizisten mobilisiert und befürchtet Ausschreitungen und Gewaltaktionen rechts- und linksextremer Gruppen.

Angers: "Gelbwesten"-Anhänger löst Einsatz aus

Am Freitagabend hatte ein mutmaßlicher Anhänger der Bewegung in der westfranzösischen Angers einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der mit einer gelben Weste bekleidete und später festgenommene 45-Jährige habe Sprengstoff mit einer Zündvorrichtung um den Hals getragen.

Polizeieinsatz in Angers im Westen Frankreichs: Dort hat am Freitagabend ein polizeibekannter Anhänger der "Gelbwesten" mit Sprengstoff gedroht. (Quelle: Reuters)

Der polizeibekannte Mann habe den Sprengsatz erstmals gegen 16.45 Uhr bei einer Autowaschanlage in Angers gezeigt, erklärten die Behörden des Départements Maine-et-Loire. Die Sicherheitskräfte evakuierten die Anlage, sperrten die Umgebung ab und begannen Verhandlungen mit dem Mann, der eine Fallschirmjäger-Mütze und eine Frankreich-Fahne trug.

Auch der Präfekt des Départements, Bernard Gonzalez, wurde in die Verhandlungen einbezogen. Gegen 22.30 Uhr stellte sich der Verdächtige schließlich unverletzt der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Es habe ein "reales Risiko, eine reale Gefahr" bestanden, sagte Gonzalez im Anschluss bei einer Pressekonferenz.

Bislang zwei Tote bei den Protesten

Seit knapp einer Woche errichten die "Gelbwesten" im ganzen Land Blockaden. Zwei Menschen sind dabei bisher ums Leben gekommen, nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner sind mit Stand Freitag 136 Polizisten verletzt worden und mehr als 600 Zivilisten.

Hinter den "Gelben Westen" steht keine Partei oder Gewerkschaft – die Bewegung ist in den sozialen Netzwerken entstanden. Die Kritiker protestieren gegen zu hohe Spritpreise – aber auch gegen Präsident Macron, dessen Kurs sie als Politik für die Reichen wahrnehmen.

Innenminister Castaner warnte am Freitagabend: "Es gibt keine Freiheit ohne öffentliche Ordnung." Demonstrationen müssten allerdings ordentlich angemeldet werden, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.