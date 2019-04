Umfrage: Sozialdemokraten vorn

Finnen wählen ein neues Parlament

14.04.2019, 05:13 Uhr | dpa

Helsinki (dpa) - In Finnland wird heute ein neues Parlament gewählt. 200 Parlamentssitze werden in dem EU-Land neu vergeben. Gleich fünf Parteien lagen in den jüngsten Umfragen bei 12 bis 19 Prozent.

Die Sozialdemokraten von Parteichef Antti Rinne können sich demnach bei der Abstimmung die besten Chancen auf einen Wahlsieg ausrechnen. Die rechtspopulistische Partei Die Finnen legte in den vergangenen Wochen stark zu. Zuletzt stand sie in den Befragungen auf Rang zwei, gefolgt von der konservativen Nationalen Sammlungspartei und dem liberalen Zentrum des bisherigen Ministerpräsidenten Juha Sipilä, das bei der Wahl voraussichtlich Verluste hinnehmen muss.