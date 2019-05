Militärische Warnung

USA verlegen Flugzeugträger in Richtung Iran

06.05.2019, 07:20 Uhr | dpa

Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln in der Naval Station Norfolk. Die USA verlegen als militärische Warnung an den Iran den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel in den Mittleren Osten. Foto: Kaitlin Mckeown/The Virginian-Pilot/AP. (Quelle: dpa)