Platzt jetzt die Regierung?

Österreichs Vizekanzler Strache tritt nach Skandal um Video zurück

18.05.2019, 15:06 Uhr | dpa, rtr, ds

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat die Konsequenzen aus der Video-Affäre gezogen. Sein Verhalten sei dumm und unverantwortlich gewesen. Gibt es nun Neuwahlen?

Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat am Samstag seinen Rücktritt von allen Ämtern angeboten. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werde das Angebot annehmen, sagte Strache in Wien. Neben dem Regierungsamt gibt der 49-Jährige auch die Führung der FPÖ auf. Er zog damit die Konsequenzen aus der Video-Affäre. In einem 2017 heimlich aufgenommenen Video verspricht Strache einer angeblichen russischen Oligarchin für Wahlkampfhilfe unter anderem öffentliche Aufträge, sollte die FPÖ an die Regierung kommen.

Strache entschuldigte sich für sein Verhalten. "Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler", räumte er ein. Zugleich sprach er von einem "gezielten politischen Attentat" und einer "geheimdienstlich inszenierten Lockfalle". Er werde alle medienrechtlichen und strafrechtlichen Mittel ausschöpfen.

Österreichische Medien sprechen von Neuwahlen

Die Frage ist nun, ob Kurz das Bündnis mit einem Nachfolger Straches fortsetzen oder Neuwahlen will. Nach Informationen der österreichischen Tageszeitung "Kurier" spricht sich Kurz für Neuwahlen aus. Er wolle nicht mit dem mutmaßlichen Nachfolger von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer, weiterregieren, so das Blatt. Auch der Privatsender "oe24", berichtet, dass die Regierung platzen wird. Eine Mehrheit im Führungszirkel der konservativen ÖVP sehe keine Chance mehr auf eine weitere Zusammenarbeit mit der FPÖ. Das Vertrauen in den Koalitionspartner sei verspielt, hieß es weiter. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht.

Das von "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" verbreitete Video aus dem Jahr 2017 zeigt den heutigen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im einem Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchin. Dabei geht es unter anderem um die Idee, die Frau solle die auflagenstärkste Zeitung Österreichs, die "Kronen Zeitung" erwerben, die FPÖ publizistisch fördern und im Gegenzug öffentliche Aufträge erhalten, sobald die Partei an der Regierung ist.

Video entstand vor der Nationalratswahl

Das Video entstand wenige Monate vor der Nationalratswahl 2017. Damals hatte die ÖVP unter Sebastian Kurz gerade die Koalition mit der SPÖ beendet. Bei der Wahl kam die FPÖ auf 26 Prozent. Seit Dezember 2017 regieren ÖVP und FPÖ gemeinsam.







Das Bündnis legte großen Wert auf eine harmonische Zusammenarbeit. Allerdings gab es auch immer wieder Differenzen. Zuletzt hatte die ÖVP die Nähe der FPÖ zu den rechtsextremen Identitären kritisiert.