Türkische Justiz

Türkischer Intellektueller Kavala erneut inhaftiert

19.02.2020, 09:24 Uhr | dpa

Istanbul (dpa) - Kurz nach seinem überraschenden Freispruch und der formalen Entlassung aus dem Gefängnis ist der türkische Intellektuelle Osman Kavala wieder festgenommen worden.

Kavala sei noch in der Nacht aus dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul formal entlassen, aber dann auf die Polizeidirektion der Metropole gebracht worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Dort werde er festgehalten. In der Regel werden Festgenommene innerhalb von wenigen Tagen einem Haftrichter vorgeführt.

Kavala saß mehr als zwei Jahre in Silivri in Untersuchungshaft. Noch am Mittwochnachmittag waren er und acht weitere Angeklagte von dem Vorwurf eines Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen worden. Das Gericht am Hochsicherheitsgefängnis Silivri ordnete zudem seine Entlassung aus der Untersuchungshaft an.

Hintergrund der neuen Festnahme ist ein neuer Fahndungsbefehl, der erst am Dienstagabend bekannt wurde. Nach Angaben von Anadolu geht es dabei um eine Ermittlung im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Juli 2016.

Das Auswärtige Amt verurteilte die erneut angeordnete Festnahme. "Wir sind bestürzt über die erneute Inhaftierung von Osman Kavala unmittelbar nach seinem Freispruch", hieß es am späten Dienstagabend auf dem Twitter-Account des Auswärtigen Amtes. "Wir fordern schnellstmögliche Aufklärung unter Einhaltung aller rechtsstaatlichen Standards, zu denen sich die Türkei verpflichtet hat."

Auch Amnesty International zeigte sich empört über die erneute Zwangsmaßnahme gegen Kavala. Die angeordnete Festnahme müsse sofort zurückgenommen werden, erklärte die Organisation. Das alles "riecht nach absichtlicher Grausamkeit", schrieb die Organisation auf ihrer Internetseite.

Die Gezi-Proteste vom Sommer 2013 hatten sich an der Bebauung des Gezi-Parks im Zentrum Istanbuls entzündet. Die Aktion weitete sich aus zu landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der ließ die Proteste brutal niederschlagen.

Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin kommentierte das Urteil nicht, sagte aber, man dürfe nicht vergessen, dass die Gezi-Proteste der Türkei geschadet hätten. Kavala, der mit zahlreichen deutschen Institutionen zusammenarbeitet, war im November 2017 inhaftiert worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte im Dezember Kavalas Freilassung gefordert. Die Türkei hatte das Urteil zunächst nicht umgesetzt.

Am Mittwoch geht zudem ein weiterer international beachteter Prozess in Istanbul gegen elf Menschenrechtler wegen Terrorvorwürfen weiter. In dem Verfahren, in dem auch der deutsche Peter Steudtner und der Ehrenvorsitzende von Amnesty International, Taner Kilic, angeklagt sind, wird ein Urteil erwartet.