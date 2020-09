Nach Gefechten

EU und Europarat fordern Ende der Gefechte in Berg-Karabach

27.09.2020, 13:59 Uhr | dpa

Straßburg/Brüssel (dpa) - Die EU und der Europarat haben Armenien und Aserbaidschan dazu aufgefordert, die Gefechte in der Konfliktregion Berg-Karabach sofort zu beenden.

EU-Ratschef Charles Michel zeigte sich am Sonntag via Twitter tief besorgt. "Um eine weitere Eskalation zu verhindern, müssen militärische Handlungen dringend aufhören." Der einzige Ausweg sei die unverzügliche Rückkehr zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen.

"Die Europäische Union ruft zum unverzüglichen Ende der Kampfhandlungen, zur Deeskalation und zur strikten Überwachung der Waffenruhe auf", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Auch er rief zur Rückkehr zu Verhandlungen auf.

Europarat-Generalsekretärin Marija Pejčinović Burić erklärte, beide Länder sollten Verantwortung übernehmen und Zurückhaltung üben. Die Kampfhandlungen sollten unverzüglich eingestellt werden. "Beim Beitritt zum Europarat haben sich beide Länder verpflichtet, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen, und diese Verpflichtung ist strikt einzuhalten." Pejčinović Burić rief beide Seiten dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Menschenleben zu schützen.

Auch Deutschland und Frankreich zeigten sich zutiefst besorgt über die Zusammenstöße in Berg-Karabach und Berichte über Opfer in der Zivilbevölkerung. "Frankreich fordert ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und eine Wiederaufnahme des Dialogs", erklärte das französische Außenministerium in Paris. Der Konflikt könne nur auf dem Verhandlungsweg gelöst werden, betonte der deutsche Außenminister Heiko Maas in Berlin. Die OSZE-Minsk-Gruppe stehe mit ihren drei Co-Vorsitzenden Frankreich, Russland und USA dafür bereit. Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Zwischen den verfeindeten Nachbarländern Armenien und Aserbaidschan war es nach Angaben beider Seiten am Sonntagmorgen zu schweren Gefechten gekommen. Armenien rief den Kriegszustand aus. Zuvor hatte Aserbaidschan eine Militäroperation gegen Berg-Karabach angekündigt. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahrzehnten.