Großer Polizeieinsatz

Innenminister: "Augenscheinlicher Terroranschlag" in Wien

02.11.2020, 21:59 Uhr | dpa

In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend Schüsse gefallen. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa. (Quelle: dpa)

Wien (dpa) - Bei den Schüssen in Wien handelt es sich nach den Worten von Innenminister Karl Nehammer augenscheinlich um einen Terroranschlag. "Der Angriff läuft noch", sagte der Minister am Montagabend im ORF.

Es habe einige Verletzte gegeben, berichtete die Polizei auf Twitter. Ein mutmaßlicher Täter ist festgenommen worden, wie APA unter Berufung auf das Innenministerium berichtet. Zunächst hieß es zudem, ein Täter sei tot, ein weiterer möglicherweise auf der Flucht. Einer Ministeriumssprecherin zufolge wurde bei dem Schusswechsel in der Nähe des Schwedenplatzes ein Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt.

Die Hintergründe sind weiter unklar. Offen ist auch, ob es sich um einen einzelnen oder mehrere Täter handelte. Möglicherweise handle es sich um einen Angriff auf eine Synagoge.

"Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz", schreibt die Polizei auf Twitter. "Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet", hieß es weiter. Viele Menschen, die in der Gegend unterwegs waren, flohen in Panik.

Auf Videos, die der Privatsender "Oe24" ausstrahlte, ist ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigt eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Die Polizei ruft die Menschen dazu auf, öffentliche Plätze zu meiden. "Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet", schreibt die Polizei bei Twitter. Zudem wird darum gebeten, keine Videos oder Fotos hochzuladen. "KEINE Videos und Fotos in sozialen Medien posten, dies gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung!"

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schreibt auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. "Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren."