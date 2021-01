Astrazeneca-Vakzin

Großbritannien beginnt Impfungen mit zweitem Corona-Mittel

04.01.2021, 17:23 Uhr | dpa

Der 82-jährige Brian Pinker erhält im Churchill Hospital als erster Brite den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca. Großbritannien hatte dem Präparat in der vergangenen Woche eine Notfallzulassung erteilt. Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa. (Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa)

Oxford/London (dpa) - Im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie setzt Großbritannien nun zwei Impfmittel ein.

Am Montag wurde der 82 Jahre alte Dialyse-Patient Brian Pinker aus Oxford in der dortigen Uniklinik als erster mit dem heimischen Vakzin der Uni Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca geimpft, wie der britische Gesundheitsdienst NHS mitteilte.

Premierminister Boris Johnson warnte vor "harten, harten" Wochen. Es sei keine Frage, dass "zu gegebener Zeit" noch schärfere Corona-Einschränkungen eingeführt werden müssten, sagte Johnson beim Besuch einer Klinik in London.

Ein Regierungssprecher kündigte für den Abend eine Fernsehansprache Johnsons an. "Dem Premierminister ist klar, dass weitere Schritte unternommen werden müssen, um den Anstieg der Fallzahlen zu stoppen, den NHS zu schützen und Leben zu retten." Außerdem werde das Parlament aus der Sitzungspause zurückbeordert, um über die Maßnahmen zu debattieren, erklärte der Sprecher.

Zuvor waren Forderungen nach härteren Maßnahmen immer lauter geworden. Großbritannien ist eines der am stärksten von der Pandemie getroffenen Länder in Europa. Zuletzt waren die Zahlen der Neuinfektionen sprunghaft auf mehrere Zehntausend Fälle pro Tag gestiegen. Auch die Anzahl der Patienten, die in Kliniken behandelt werden, hatte sich zuletzt drastisch erhöht.

Großbritannien hofft vor allem auf die Wirkung der Massenimpfung. Bereits seit vier Wochen wird der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer eingesetzt. In der vergangenen Woche hatte Großbritannien dann auch dem Astrazeneca-Präparat eine Notfallzulassung erteilt.

Johnson beobachte in London die Impfung der Krankenschwester Susan Cole. "Er fragte mich, wie ich mich gefühlt habe", sagte die 60-Jährige der Nachrichtenagentur PA. "Wir haben ein wenig darüber gesprochen, wie wichtig die Impfung nicht nur für den Menschen ist, sondern auch, um andere zu beschützen."

In Oxford zeigte sich der Patient Pinker glücklich, die Dosis erhalten zu haben. "Ich freue mich so, heute die Covid-19-Impfung zu bekommen, und ich bin wirklich stolz, dass sie in Oxford erfunden wurde", sagte er der NHS-Mitteilung zufolge. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock bezeichnete den Impfstart mit dem Mittel als "unverzichtbaren Schritt" im Kampf gegen die Pandemie.

Der zweite Corona-Impfstoff, der im Land zum Einsatz kommt, hat einen großen Vorteil: Das Mittel aus Oxford kann bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden, was die Logistik deutlich vereinfacht. Zu Beginn stehen dem Land gut eine halbe Million Dosen zur Verfügung, die in Hunderten Krankenhäusern und Arztpraxen ab dieser Woche gespritzt werden sollen. In der EU ist der Impfstoff noch nicht zugelassen.