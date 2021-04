Zweites Mal in zwei Wochen

Silvio Berlusconi erneut ins Krankenhaus eingeliefert

07.04.2021, 14:04 Uhr | AFP

Herzoperation, Darmverschluss, Corona-Infektion: Silvio Berlusconi hatte nicht nur in letzter Zeit mit etlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun liegt er erneut im Krankenhaus.

Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen ist Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi ins Krankenhaus gebracht worden. Wie ein Vertreter seiner Partei Forza Italia am Mittwoch mitteilte, wird der 84-Jährige seit dem Vortag in einem Mailänder Krankenhaus einer Reihe von Untersuchungen unterzogen. Eine ursprüngliche Kontrolluntersuchung am Dienstag sei auf Beschluss der Ärzte ausgeweitet worden. Der Nachrichtenagentur AGI zufolge sollte Berlusconi am Mittwochnachmittag wieder entlassen werden.

Berlusconi hatte in den vergangenen Jahren mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Im Jahr 2016 musste er sich einer Herzoperation unterziehen, im Frühjahr 2019 einer Operation wegen eines Darmverschlusses. Im vergangenen September hatte er nach einer Corona-Infektion eine Lungenentzündung.

In diesem Jahr schon mehrfach behandelt

Im Januar wurde er wegen Herzrhythmusstörungen in einer Spezialklinik in Monaco behandelt, im Februar dann verbrachte er nach einem Sturz eine Nacht im Krankenhaus. Zuletzt war er vor rund zwei Wochen im Krankenhaus – nach offiziellen Angaben ebenfalls zu bereits vorgesehenen Untersuchungen.

Trotz zahlreicher Affären und Skandale ist Berlusconi bei vielen Italienern nach wie vor beliebt. Ungeachtet seines hohen Alters verfügt der zu den reichsten Männern des Landes gehörende Unternehmer noch immer über großen politischen Einfluss.