Newsblog zur Ukraine-Krise

Biden befürchtet russische Invasion in nächsten Tagen

17.02.2022, 16:06 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online

Zuletzt meldete Russland den Abzug einiger Truppen. Doch daran kommen Zweifel auf: US-Präsident Biden stuft die Gefahr eines russischen Einmarschs als "sehr hoch" ein. Alle Infos im Newsblog.

Russland hat an der Grenze zur Ukraine mehr als 120.000 Soldaten zusammengezogen, das osteuropäische Land und der Westen fürchten eine Invasion. Der Kreml weist diesen Vorwurf zurück, stellt aber umfangreiche Forderungen an die Nato-Staaten. Die westlichen Länder drohen mit weitreichenden Sanktionen, sollten russische Truppen in die Ukraine einmarschieren.









Biden befürchtet russische Invasion in nächsten Tagen

US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte am Donnerstag in Washington, die Gefahr einer Invasion sei "sehr hoch", und nach seiner Einschätzung könne es "in den nächsten paar Tagen" dazu kommen.

Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sieht Anzeichen für Vorbereitungen einer möglichen Invasion der Ukraine. Russland stocke die Blutkonserven für die in Grenznähe zusammengezogenen Truppen auf, die Einheiten würden näher an die Grenze gerückt und es seien mehr Kampfflugzeuge als üblich in der Luft.



Russisches Militär: "Russland bewegt sich auf eine unmittelbar bevorstehenden Invasion zu", sagt die US-Botschafterin. (Quelle: SNA/imago images)



"Ich war selber Soldat vor gar nicht so langer Zeit. Ich weiß aus erster Hand, dass man diese Dinge nicht ohne Grund macht", sagt der Ex-General. "Und man macht diese Dinge ganz gewiss nicht, wenn man sich fertig macht, um zusammenzupacken und nach Hause zu gehen", erklärt er mit Blick auf russische Angaben, mit dem Abzug der Truppen sei begonnen worden. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield teilt diese Ansicht. "Russland bewegt sich auf eine unmittelbar bevorstehenden Invasion zu", so Thomas-Greenfield.



Kuleba: Berichte über Beschuss durch Panzer in Ost-Ukraine

Der ukrainischen Regierung zufolge gibt es Berichte, wonach auch ein Panzer aus dem von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiet im Osten gefeuert hat. "Diese Granaten kamen aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine, die von Russland kontrolliert werden", sagt Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner britischen Amtskollegin Liz Truss. Russland werde versuchen, Situationen zu schaffen, um der Ukraine die Verantwortung zuzuschieben.

USA erhalten Russlands Antwort auf Vorschläge zu Sicherheit

Die USA haben die Antwort Russlands auf die von ihnen unterbreiteten Vorschläge zu Sicherheitsgarantien erhalten. Das teilt ein Vertreter des US-Außenministeriums mit. Die Antwort sei dem Botschafter der USA in Russland, John Sullivan, in Moskau überbracht worden. Russland fordert vom Westen Sicherheitsgarantien und unter anderem den Verzicht auf eine Aufnahme der Ukraine in die Nato. Das lehnen die USA und die EU ab. Mehr zu den Inhalten des Schreibens lesen Sie hier.

Nato befürchtet russische Operationen unter falscher Flagge



Die Nato beobachtet mit Beunruhigung Berichte über angebliche Angriffe gegen prorussische Separatisten in der Ostukraine. "Wir sind besorgt darüber, dass Russland versucht, einen Vorwand für einen bewaffneten Angriff auf die Ukraine zu inszenieren", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Man wisse nicht, was passiere, aber der russische Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine sei der größte in Europa seit Jahrzehnten. Zugleich wisse man auch, dass es in der Ukraine viele russische Geheimdienstler gebe, die auch im Donbass aktiv seien. Und man habe Versuche gesehen, mit "Operationen unter falscher Flagge" einen Vorwand für eine Invasion der Ukraine zu schaffe.

Ostukrainischen Separatisten hatten ukrainische Regierungstruppen zuvor Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand vorgeworfen. Die Luhansker Rebellen teilten am Donnerstag mit, vor allem in den Morgenstunden seien an mehreren Orten im Luhansker Gebiet Dutzende Mörsergranaten abgefeuert worden. Auch im Donezker Gebiet seien Stellungen der Aufständischen beschossen worden. Die Rebellen hätten das Feuer erwidert. Regierungsangaben zufolge sollen wiederum die Separatisten im Laufe des Tages mehr als 30 Mal gegen die Waffenruhe verstoßen haben.

Russland könnte ohne Vorwarnzeit Invasion starten

Das russische Militär ist nach Ansicht der Nato jederzeit in der Lage, kurzfristig eine umfangreiche Offensive gegen die Ukraine zu starten. "Sie haben genug Truppen und Möglichkeiten, für eine groß angelegte Invasion der Ukraine mit sehr geringer beziehungsweise gar keiner Vorwarnzeit", sagt der Generalsekretär des westlichen Militärbündnisses, Jens Stoltenberg. "Das ist es, was die Situation so gefährlich macht."

Nato weist Bedrohungsvorwurf aus Belarus zurück



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Vorwürfe aus Belarus zurückgewiesen, das Militärbündnis sei eine potenzielle Bedrohung für das Land. "Die Nato ist keine Bedrohung, die Nato ist ein Verteidigungsbündnis", sagte Stoltenberg am Donnerstag nach einem Verteidigungsministertreffen der 30 Mitgliedsländer in Brüssel. Die Nato sei ihrerseits "besorgt", weil Russland sein Atomwaffenarsenal modernisiere.

Belarus ist bei Bedrohung zu Atomwaffen-Einsatz bereit

Belarus ist nach den Worten seines Staatschefs Alexander Lukaschenko im Falle einer Bedrohung durch den Westen zur Stationierung von Atomwaffen bereit. "Wenn es notwendig ist", werde sein Land nicht nur Atomwaffen, "sondern auch Super-Nuklearwaffen, vielversprechende Waffen" aufnehmen, um "unser Territorium zu verteidigen", sagte Lukaschenko nach Angaben der belarussischen Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag.

Alexander Lukashenko: Er äußerte sich vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen westlichen Staaten und dem mit Belarus verbündeten Russland. (Quelle: SNA/imago images)



Lukaschenko äußerte sich vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen westlichen Staaten und dem mit Belarus verbündeten Russland in der Ukraine-Krise. Minsk und Moskau hatten vergangene Woche gemeinsame Militärübungen in Belarus begonnen, die bis zum 20. Februar andauern sollen.

Tschechiens Präsident sieht Blamage für US-Geheimdienste



Der tschechische Präsident Milos Zeman hat den US-Geheimdiensten vorgeworfen, sich mit Warnungen vor einer russischen Invasion der Ukraine blamiert zu haben. "Meiner Ansicht nach wird es keinen Krieg geben, denn die Russen sind nicht so verrückt, sich in eine Operation zu begeben, die ihnen mehr Schaden als Nutzen bringt", sagte der 77-Jährige der Zeitung "MF Dnes" (Donnerstag).

Für die US-Geheimdienste sei es demnach die "dritte Blamage" nach Aussagen zu angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak und Fehleinschätzungen beim Abzug aus Afghanistan. Als Konsequenz forderte Zeman den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Rücktritt auf. Dessen Amtszeit läuft indes ohnehin im September aus.

Russland kündigt Rückkehr von Panzereinheiten an

Nach Militärmanövern nahe der ukrainischen Grenze hat Russland die Rückkehr von Panzereinheiten und anderen Militärfahrzeugen auf ihre Stützpunkte angekündigt. Nach dem Ende der geplanten Manöver habe ein Zug der Armee mit militärischer Ausrüstung von Panzereinheiten des Militärbezirks West "den Weg zu seinem Heimatstützpunkt angetreten", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag. Angaben zum Abfahrtsort und zum Zielort machte das Ministerium nicht.

Das Verteidigungsministerium gab zudem einen weiteren Teilabzug von Soldaten von der Krim bekannt. "Einheiten des südlichen Militärbezirks, die ihre taktischen Übungen auf dem Truppenübungsplatz auf der Halbinsel Krim beendet haben, kehren mit dem Zug zu ihren Heimatstützpunkten zurück", zitierten russische Nachrichtenagenturen das Ministerium. Fernsehbilder zeigten einen mit Militärfahrzeugen beladenen Zug beim Überqueren einer Brücke, welche die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel mit dem Festland verbindet.

Russische Panzer: Russland hat den Rückzug angekündigt. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)



Militärmanöver soll wie geplant enden

Russland und Belarus werden ihr gemeinsames Militärmanöver wie geplant am 20. Februar beenden. Das sagt der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Kremlsprecher: "Situation kann jeden Moment eskalieren"

Der Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der russischen Nachrichtenagentur TASS, dass die Situation nahe der Grenze zu Rusland jederzeit eskalieren könne. Er sagte außerdem, dass die ukrainische Armee "provokative Maßnahmen" ergriffen habe, die in den letzten Tagen verstärkt worden seien.

Russland will nicht zum Nato-Russland-Rat zurückkehren

Russland will sich vorerst nicht im Nato-Russland-Rat engagieren. Es sei Russland unmöglich, sich dort wieder an Gesprächen zu beteiligen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Polen installiert Kameras an Grenze zum russischen Gebiet



Nach dem Konflikt um Migranten an der EU-Außengrenze zu Belarus will Polen seine Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad mit Kameras und Bewegungsmeldern ausstatten. "Es geht um Signale, die direkt bei einer illegalen Grenzüberquerung von Personen oder Fahrzeugen abgegeben werden", sagte eine Sprecherin des Grenzschutzes am Donnerstag der Nachrichtenagentur PAP. Polens Grenze zu dem Gebiet Kaliningrad, der ehemaligen Nordhälfte Ostpreußens, ist rund 200 Kilometer lang. Gegenwärtig sind dort zwei Grenzübergänge geöffnet.

Russland antwortet auf Forderungen nach Sicherheitsgarantien

Russland will den USA auf ihr Schreiben zu Forderungen nach Sicherheitsgarantien noch an diesem Donnerstag antworten. Die Analyse der US-Schreiben sei abgeschlossen, sagten Kremlsprecher Dmitri Peskow und Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge. "Wir halten es für absolut notwendig, dass interessierte Mitglieder unserer Zivilgesellschaften (...) eine Vorstellung davon haben, welche Positionen jede Seite vertritt", so Lawrow.

Das Schreiben an die Nato werde aber erst später veröffentlicht, sagte Vize-Außenminister Alexander Gruschko. An der Antwort an das Militärbündnis werde noch gearbeitet.

Bilder zeigen: Russissche Militäraktivitäten immer noch hoch



Satellitenbilder zeigen, dass Russland zwar einen Teil seiner militärischen Ausrüstung verlegt habe, Moskau habe allerdings immer noch viele Streitkräfte und Ausrüstung in der Nähe der Ukraine. Das berichtet Reuters unter Berufung auf die US-Firma Maxar Technologies. In Weißrussland, wo Russland seine Übung abhält, wies Maxar zudem auf eine neue Pontonbrücke und ein neues Feldlazarett hin.

Bundesregierung fordert Belege für Truppenabzug

Auch der Bundesregierung liegen bislang keine Beweise dafür vor, dass Russland Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine abgezogen hat. "Es gibt bisher nur Worte, bisher noch keine Taten, die müssen jetzt dringend folgen", sagt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht beim Treffen der Nato-Ressortchefs in Brüssel. "Da kann man nur ganz dringend appellieren an Russland."

Nato sieht weiter keine Anzeichen für Truppenrückzug



Die Nato hat weiter keine glaubwürdigen Hinweise auf einen Rückzug russischer Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine. "Es gibt Signale aus Moskau, dass die Diplomatie fortgesetzt werden könnte, aber bislang haben wir keine Anzeichen für einen Rückzug oder eine Deeskalation gesehen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag zu Beginn des zweiten Tages von Beratungen der Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in Brüssel.



Jens Stoltenberg: Der Nato-Generalsekretär sieht die Kriegsgefahr noch nicht gebannt. (Quelle: Johanna Geron/Reuters)



Russland habe zuletzt erneut seine Fähigkeit und Bereitschaft unter Beweis gestellt, Gewalt anzudrohen, um seine Ziele zu erreichen. "Leider fürchte ich, dass dies der neue Normalzustand ist, auf den wir vorbereitet sein müssen", sagte Stoltenberg.

Selbst die verprochenen Helme hat Deutschland nicht geliefert

Das Hilfsangebot von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sorgte für Spott: Die Ukraine ist von einer Invasion bedroht und Deutschland wollte gerade einmal 5.000 Schutzhelme liefern. Doch selbst die sind immer noch nicht unterwegs. Mehr dazu lesen Sie hier.

Großbritannien – Russland könnte Krise monatelang ausdehnen

Großbritannien hält eine von Russland über Monate ausgedehnte Ukraine-Krise für möglich. "Wir sollten keine Illusionen darüber haben, dass Russland das über Wochen – wenn nicht Monate – ausdehnen könnte, um in einer unverfrorenen List die Ukraine zu untergraben und die Einheit des Westens auf die Probe zu stellen", schreibt Außenministerin Liz Truss in der Zeitung "Daily Telegraph". Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Russland Soldaten zurückbeordere, und nicht einmal für die Verlangsamung des Truppenaufmarschs.

Artillerieschüsse nahe Flughafen Donezk zu hören

In der Nähe des Flughafens von Donezk und in dem Dorf Elenowka in der Provinz Donezk sind Zeugen zufolge Artillerieschüsse zu hören.

OSZE berichtet von Gefecht in Ostukraine

In der Ostukraine ist es nach Darstellung der OSZE-Beobachter vor Ort zu Gefechten gekommen. Demnach habe es einen Artilleriebeschuss gegeben, wie es aus diplomatischen Kreisen unter Berufung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) heißt. Das ukrainische Militär berichtet, aus dem Gebiet der prorussischen Separatisten sei im Gebiet von Luhansk auf eine Ortschaft geschossen worden.

Russische Medien berichten von ukrainischen Angriffen – USA warnen vor Falschinformationen

Russische Medien haben über angebliche Angriffe von ukrainischer Seite im Donbass berichtet. Das Militär habe in der Nacht zu Donnerstag um 1.30 Uhr MEZ Mörsergranaten und Granaten auf vier Orte in der selbsternannten Volksrepublik Lugansk gefeuert, schrieb die russische Nachrichtenagentur Sputnik.



Die ukrainische Armee dementierte einen Beschuss von Stellungen prorussischer Separatisten in der Ostukraine. Obwohl man mit Artillerie beschossen worden sei, sei das Feuer nicht erwidert worden, sagte ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte zu Reuters.

Vor einigen Tagen hatten russische Medien bereits behauptet, die Ukraine greife russische Zivilisten in der Region an. Videos einer russischen Nachrichtensendung zeigen, wie die Moderatoren von angeblichen willkürlichen Tötungen in der Ukraine berichten. Sie sagen: "In der Ukraine herrscht Kriegsrecht, alle, die sich nicht fügen, werden auf der Stelle erschossen, ohne Diskussion oder Prozess."





Die USA warnten deshalb vor Falschinformationen und Kriegspropaganda: Der Kreml könnte die Berichterstattung als Vorwand für eine Invasion in die Ostukraine nutzen. Russland stelle auch Behauptungen auf über Massengräber von Zivilisten, die angeblich von ukrainischen Streitkräften getötet wurden, und die Herstellung chemischer Waffen, berichtete die internationale Nachrichtenagentur Reuters.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte, russische Beamte und Medien hätten Geschichten geteilt, die "völlig unwahr" seien. Die Vereinigten Staaten seien besonders besorgt darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin ohne Beweise sagte, dass in der ostukrainischen Donbass-Region ein "Völkermord" stattfinde. "Das sind falsche Narrative, die Russland als Vorwand für militärische Aktionen gegen die Ukraine entwickelt", so Price.

Der Donbass, auch Donezbecken genannt, ist ein großes Steinkohle- und Industriegebiet in der Ostukraine, das an Russland grenzt. Seit April 2014 sind Teile des Donbass Schauplatz des Konflikts zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Separatisten. Die von Moskau unterstützten Separatisten riefen in dem Gebiet damals die "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk aus. Im Februar 2022 forderte das russische Unterhaus Präsident Putin auf, Donezk und Luhansk als unabhängig anzuerkennen. Der Westen befürchtet, dass damit die Souveränität der Ukraine untergraben und gegen das Völkerrecht verstoßen werde.

Russisches Militär: Die USA warnen eindringlich vor Falschinformationen in russischen Medien. (Quelle: SNA/imago images)



Israel bittet Moskau um Hilfe bei Evakuierung im Falle einer Invasion

Israel bereitet sich auf eine mögliche russische Invasion in der Ukraine vor: Ein hochrangiger Regierungsbeamter teilte seinem russischen Amtskollegen während eines Telefonats am Mittwoch mit, dass Israel im Falle eines solchen Ereignisses Moskaus Hilfe bei der Evakuierung von Bürgern und Diplomaten benötigen werde, berichtete die US-Nachrichtenagentur Axios.

Das Telefonat habe zwischen Alon Ushpiz, dem Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, und dem stellvertretenden russischen Außenminister Mikhail Bogdanov stattgefunden. Seit Sonntag hätten 3.000 israelische Staatsbürger die Ukraine verlassen. Die Regierung schätzt, dass sich noch etwa 10.000 im Land befinden.



Die israelischen Beamten sagten, die Regierung wolle sicherstellen, dass die Bürger im Falle einer Invasion sicher in ein Nachbarland umziehen können, und es gebe einen Entwurf für einen Notfallplan, um sie über Polen, Ungarn, die Slowakei, Moldawien und Rumänien zu evakuieren.

Israel pflegt enge Beziehungen zu Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten. Das Land sei darauf bedacht, die Nationen nicht zu verärgern und es nicht so aussehen zu lassen, als würde einer von ihnen gegenüber dem anderen bevorzugt.

US-Regierung: Russland baut Truppenpräsenz nahe Ukraine weiter aus



Die US-Regierung stuft den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen zur Entspannung des Ukraine-Konflikts als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. In den "zurückliegenden Tagen" habe Russland rund 7.000 zusätzliche Soldaten in die Nähe der ukrainischen Grenze gebracht, "und einige davon kamen erst heute an", sagte ein ranghoher Beamter des Weißen Hauses am Mittwochabend (Ortszeit). Erkenntnisse der US-Regierung zeigten inzwischen, dass Russlands Ankündigung eines Teilabzugs "falsch" sei, sagte er.

Der Beamte sagte in einem Briefing für Journalisten in Washington, Russland gebe an, für eine diplomatische Lösung des Konflikts offen zu sein. "Aber alle Hinweise, die wir jetzt haben, sind, dass sie Gespräche nur anbieten und Behauptungen zur Deeskalation machen während sie insgeheim für einen Krieg mobilisieren", sagte der Vertreter. Der Top-Beamte aus Präsident Joe Bidens Regierung durfte den Regeln der Unterrichtung zufolge nicht namentlich genannt werden.

Zudem gebe es weiter Informationen, wonach Russland "jederzeit" Ereignisse inszenieren oder erfinden könnte, um eine "Ausrede" für einen Angriff auf die Ukraine zu schaffen, sagte der Beamte weiter. Es könne zum Beispiel eine Provokation in der ostukrainischen Region Donbass geben. Es könne auch vermehrt russische Falschinformationen geben, darunter grundlose Behauptungen, dass die USA und die Ukraine "biologische oder chemische Waffen" einsetzten, sagte der Beamte. Es sei unklar, welchen Grund Russland letztlich vorschieben werde. "Wir hoffen, die Welt ist dafür bereit, sagte der Beamte. "Niemand sollte diese Behauptungen für bare Münze nehmen", betonte er.

Britischer Militärnachrichtendienst: Russland verstärkt entgegen Zusagen seine Truppen

Russland verstärkt entgegen der Ankündigung eines Truppenrückzugs laut dem Chef des britischen Militärnachrichtendienstes seine Streitkräfte an der Grenzregion zur Ukraine. "Wir haben keine Beweise dafür gesehen, dass Russland seine Truppen von den Grenzen der Ukraine abgezogen hat. Im Gegensatz zu seinen Beteuerungen baut Russland seine militärischen Fähigkeiten in der Nähe der Ukraine weiter aus", sagt Generalleutnant Jim Hockenhull.



Es seien Sichtungen zusätzlicher gepanzerter Fahrzeuge und Hubschrauber, die sich auf die Grenzen der Ukraine zubewegen, sowie eines Feldlazaretts gemeldet worden. "Russland verfügt über die militärische Stärke, um eine Invasion in der Ukraine durchzuführen."

Selenskyj bestätigt russischen Truppenrückzug nicht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach eigenen Worten bislang keine Anzeichen dafür, dass Russland den angekündigten Teil-Abzug seiner Truppen von der ukrainischen Grenze wirklich umsetzt. "Wir sehen kleine Rotationen", sagte Selenskyj am Mittwoch in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache. "Ich würde diese Rotationen nicht als Rückzug russischer Truppen bezeichnen." Auch der britische Premierminister Boris Johnson sah "kaum Beweise" für einen Rückzug der russischen Truppen.

Selenskyj hatte zuvor bei einem Aufenthalt in Mariupol gesagt, die Ukraine habe "keine Angst" und werde sich gegen Russland "verteidigen". Die Ukraine verfüge über "exzellente Streitkräfte".

Der Westen reagierte zunächst zurückhaltend auf die russischen Ankündigungen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Mittwoch, die Ankündigungen seien "ein positives Signal, wenn sie sich bewahrheiteten". US-Außenminister Antony Blinken sagte, ein "bedeutender Rückzug" russischer Truppen aus dem Grenzgebiet sei bisher nicht erkennbar. Die Gefahr einer russischen Invasion in der Ukraine bleibe "real". Der britische Regierungschef Johnson sagte am Mittwochabend in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär António Guterres, dass es "kaum Beweise" für einen Rückzug der russischen Truppen an der ukrainischen Grenze gebe.

USA: Russland fing amerikanische Flugzeuge ab

Russische Flieger haben nach US-Angaben über dem Mittelmeer drei Flugzeuge der US-Marine abgefangen und sich dabei in einem Fall der Maschine gefährlich genähert. Das "Wall Street Journal" sprach von einem Abstand von nur eineinhalb Metern.



Am vergangenen Wochenende seien bei verschiedenen Vorfällen drei US-Seefernaufklärer vom Typ P-8A auf "unprofessionelle" Weise abgefangen worden, sagte ein Pentagon-Sprecher am Mittwoch. Die US-Flugzeuge hätten sich jeweils "im internationalen Luftraum über dem Mittelmeer" befunden.

Demnach handelte es sich bei den russischen Flugzeugen um Kampfjets vom Typ Su-35. "Es kam zwar niemand zu Schaden, aber solche Interaktionen könnten zu Fehleinschätzungen und Fehlern verleiten, die zu einem gefährlicheren Ergebnis führen", so der Sprecher.

EU-Parlament billigt weitere Milliardenhilfe für Ukraine

Angesichts der Spannungen mit Russland hat das EU-Parlament eine weitere Milliardenhilfe für die Ukraine gebilligt. Die Abgeordneten in Straßburg stimmten am Mittwoch mit großer Mehrheit dafür, der ehemaligen Sowjetrepublik eine neue Unterstützung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro bereitzustellen. Am Freitag hatten bereits die EU-Mitgliedsländer einen entsprechenden Vorschlag der Kommission in Brüssel gebilligt.

Die Kredit-Nothilfe soll angesichts der Bedrohung durch Russland vor allem die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Ukraine sichern. Sie soll innerhalb eines Jahres in zwei Tranchen ausgezahlt werden.

Estlands Geheimdienstchef: Begrenzter Angriff Russlands ist wahrscheinlich

Der estische Geheimdienst hält es nach eigenen Angaben für wahrscheinlich, dass Russland einen begrenzten Angriff auf die Ukraine startet und dort Schlüsselgebiete besetzt. "Derzeit gehen wir davon aus, dass sie bevölkerungsreiche Städte meiden werden, weil die Kontrolle dieser Gebiete viele Truppen benötigen würde", sagt der Chef des Außengeheimdienstes, Mikk Marran, bei der Vorlage des Jahresberichtes.

Nato-Staaten planen neue Bataillone in Osteuropa

Inmitten der Spannungen mit Russland prüft die Nato die Verlegung neuer Gefechtseinheiten an die Ostflanke des Bündnisses. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in Brüssel, die Verteidigungsminister der 30 Mitgliedsländer hätten der Militärführung ein Mandat zur Ausarbeitung der Pläne erteilt. Nach Stoltenbergs Worten geht es um "neue Battlegroups in Ost- und Südosteuropa".

Der slowenische Verteidigungsminister Matej Tonin und General Tod D. Wolters während des Treffens der Nato Verteidigungsminister in Brüssel: Die Nato-Staaten wollen neue Bataillone in Osteuropa auf den Weg bringen. (Quelle: Johanna Geron/Reuters)



Im Gespräch ist unter anderem die Einrichtung einer neuen multinationalen Gefechtseinheit in Rumänien. Sie könnte die bestehenden vier Nato-Battlegroups in den drei Baltenstaaten und in Polen ergänzen. Stoltenberg wies Vermutungen zurück, dies könne die Spannungen mit Moskau weiter verschärfen. "Die Nato ist keine Bedrohung für Russland", sagte der Generalsekretär. Es gehe nicht um offensive Kräfte, sondern alleine um die Verteidigung der Mitgliedstaaten. Moskau hatte das Bündnis vor der Stationierung zusätzlicher Truppen in Osteuropa gewarnt.

Ukraine testet Abkopplung des eigenen Stromnetzes

In der kommenden Woche will die Ukraine erstmals einen von Russland, Belarus und der EU isolierten Betrieb des eigenen Stromnetzes testen. Der Test ist vom 24. bis 26. Februar geplant, teilte der staatliche Stromnetzbetreiber Ukrenerho am Mittwoch mit. Die Ukraine will sich dabei gemeinsam mit der benachbarten Republik Moldau ohne die Nachbarn mit Strom versorgen. Der Vorgang sei nicht als ein Stresstest zu verstehen, betonte das Unternehmen.

Nach einem weiteren Abkopplungstest im Sommer will sich die Ex-Sowjetrepublik ab dem kommenden Jahr dauerhaft dem Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) anschließen. Damit soll auch beim Stromnetz ein Bruch mit der sowjetischen Vergangenheit vollzogen werden.

Stoltenberg distanziert sich von Scholz' Aussage zum Nato-Beitritt der Ukraine

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) relativiert, ein Beitritt der Ukraine zur Nato stehe derzeit nicht zur Debatte. Stoltenberg betonte am Mittwoch am Rande des Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel, nicht Russland habe über den Aufnahmewunsch der Ukraine zu entscheiden, sondern die 30 Nato-Staaten in Abstimmung mit Kiew.

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär: In Brüssel traf er sich heute mit den Verteidigungsministern der Nato-Länder. (Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa)



Es sei "das Recht jeder Nation in Europa, über ihren eigenen Weg zu entscheiden", bekräftigte Stoltenberg. Dies sei ein ehernes Prinzip der Nato und auch in der Schlussakte von Helsinki 1975 festgehalten. Zuvor hatte der Norweger immer wieder betont, Russland habe "kein Vetorecht" in der Frage. Die Nato stehe zu ihrem Beschluss von 2008, die Ukraine wie Georgien auf ihrem Weg in das Militärbündnis zu unterstützen.

Scholz hatte am Dienstag anlässlich seines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau gesagt, ein Beitritt der Ukraine zur Nato stehe "nicht auf der Tagesordnung" (Mehr dazu lesen sie hier).

US-Außenminister: Kein Rückzug russischer Streitkräfte zu beobachten



Die US-Regierung sieht bislang keine Anzeichen für ein Ende des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine. Bisher sei kein Rückzug russischer Streitkräfte zu beobachten, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch dem Fernsehsender MSNBC. "Sie bleiben in einer sehr bedrohlichen Weise entlang der ukrainischen Grenze versammelt."



Mit Blick auf die Ankündigung Moskaus, Truppen abzuziehen, sagte Blinken: "Was Russland sagt, ist das eine. Was Russland tut, ist das andere." Es wäre gut, "wenn sie ihren Worten Taten folgen lassen würden, aber bis jetzt haben wir das nicht gesehen".

US-Außenminister warnt Kreml vor Anerkennung von Separatistengebieten

Die US-Regierung hat die Aufforderung des russischen Parlaments an Präsident Wladimir Putin verurteilt, die beiden abtrünnigen ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk als Volksrepubliken anzuerkennen. Eine Zustimmung des Kremls zu diesem Appell der Staatsduma würde bedeuten, dass die russische Regierung ihre Verpflichtungen aus den Minsker Friedensvereinbarungen komplett ablehne, mahnte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch.



Eine Verabschiedung der Resolution würde demnach die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine weiter untergraben und einen "groben Verstoß" gegen internationales Recht darstellen. Auch die erklärte Bereitschaft Russlands, sich auf diplomatischem Weg um eine friedliche Lösung der Krise zu bemühen, würde damit weiter in Frage gestellt und "eine rasche und entschlossene Reaktion" der Vereinigten Staaten und ihrer Partner erforderlich, so Blinken.

Auch die Nato und die EU hatten Putin vor einem solchen Schritt gewarnt. Nach dem Appell des russischen Parlaments hatte der Kreml mitgeteilt, dass die Staatsduma den Willen des Volkes widerspiegele, in der Sache aber nichts entschieden sei.

EU- und US-Außenminister rufen zu Deeskalation auf – Putin gesprächsbereit

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des russischen Präsidialamts seine Bereitschaft zu Verhandlungen über die Ukraine-Krise betont. Er befürworte Verhandlungen und Diplomatie und sehe die Gesprächsbereitschaft von US-Präsident Joe Biden positiv, teilte das russische Präsidialamt am Mittwoch in Moskau mit.

Der Kreml begrüße Bidens direkten Appell an die russischen Bürger. Es wäre aber noch besser, wenn er das ukrainische Volk aufgefordert hätte, nicht mehr aufeinander zu schießen.

Derweil beriet Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit ihren Amtskollegen aus den USA, Großbritannien und Frankreich über das weitere Vorgehen in der Krise. Das Auswärtige Amt teilte nach dem Telefonat auf Twitter mit: "Außenminister*innen waren sich einig: Wichtig ist, dass Russland die angekündigten Deeskalationsschritte jetzt tatsächlich umsetzt."

Bundesregierung fordert von Putin Belege für Truppenabzug

Ob sich Teile der russischen Truppen wirklich aus der Ostukraine zurückziehen, ist ungewiss. Deshalb ruft Deutschland den Kreml auf, Beweise zu liefern. Die Fronten scheinen nach wie vor verhärtet. Lesen Sie hier mehr dazu.

Stoltenberg: Russland "scheint Truppenaufmarsch fortzusetzen"

Der Nato-Generalsekretär warnt weiterhin vor einer hohen Kriegsgefahr in der Ostukraine – und äußert zugleich "vorsichtigen Optimismus". Stoltenberg betont außerdem: Russland entscheide nicht darüber, wer der Nato beitritt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ukrainische Soldaten: Noch ist unsicher, ob sich die Lage entspannt. (Quelle: General Staff of the Ukrainian Armed Forces/Reuters)

Russlands EU-Botschafter: "Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch"

Russland weist Warnungen der USA vor einer möglicherweise an diesem Mittwoch bevorstehenden russischen Invasion der Ukraine zurück. "Ich kann, soweit es Russland betrifft, versichern, dass es an diesem Mittwoch keinen Angriff geben wird. Es wird auch in der kommenden Woche keine Eskalation geben, oder in der Woche danach, oder im kommenden Monat", sagt Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow der Zeitung "Welt".

Er fügt laut Bericht lakonisch hinzu: "Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch." Er fordert den Westen erneut auf, die russischen Sicherheitsbedenken ernst zu nehmen. "Wenn unsere Partner endlich unseren legitimen Bedenken zuhören, wird ein Entspannungsprozess nicht lange auf sich warten lassen. Das wäre im Interesse aller Europäer von Lissabon bis Wladiwostok, aber auch aller anderen Nationen dieser Welt."

Russland meldet Manöver-Ende auf der Krim

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Militärmanöver auf der Krim beendet, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Die Einheiten des südlichen Militärbezirks hätten ihre "taktischen Übungen" auf den Militärbasen der Halbinsel beendet und kehrten nun zu ihren Heimatstandorten zurück, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von der Leyen: EU vorbereitet auf mögliche russische Gaskürzungen

Die EU hat nach Angaben der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen umfangreiche Vorkehrungen für den Fall eines Stopps russischer Gaslieferungen getroffen. Um das Risiko von Engpässen abzuschwächen, habe die EU-Kommission in den vergangenen Monaten mit wichtigen Flüssiggasexporteuren gesprochen, etwa den Vereinigten Staaten, Katar und Ägypten, damit diese ihre Lieferungen aufstockten, sagte von der Leyen.

Außerdem habe man mit wichtigen Flüssiggas-Importeuren wie Japan und Südkorea ausgehandelt, dass diese der EU eigene Bestellungen zur Verfügung stellten. So könnten beispielsweise Schiffe mit Flüssiggas aus Katar statt nach Japan nach Europa geschickt werden. Im Januar habe die EU dank dieser Bemühungen mit rund zehn Billionen Kubikmetern eine Rekordmenge Flüssiggas importiert, sagte von der Leyen. Förderlich sei in der aktuellen Lage außerdem, dass die EU seit der russischen Krim-Annexion 2014 ihr Leitungsnetz ausgebaut und die Kapazitäten der Flüssiggasterminals aufgestockt habe.

Ursula von der Leyen: Die EU bereitet sich auf den Ernstfall vor. (Quelle: imago images)

"Unsere Modelle zeigen jetzt, dass wir bei einer gedrosselten Versorgung oder weiter sinkenden Gaslieferungen durch (den russischen Gaskonzern) Gazprom eher auf der sicheren Seite sind", sagte von der Leyen. Bei einem totalen Lieferstopp müssten aber noch Notfallmaßnahmen ergriffen werden.

Die EU hängt in hohem Maße von russischen Gaslieferungen ab. Ein russischer Lieferstopp - etwa als Reaktion auf Sanktionen des Westens im Ukraine-Konflikt - könnte den Staatenverbund daher empfindlich treffen. Derzeit decke die EU knapp ein Viertel (24 Prozent) ihres Energiebedarfs mit Gas, wovon wiederum 90 Prozent importiert würden, sagte von der Leyen. 40 Prozent der Importe stammten von Gazprom.

Deutsche Botschaftsmitarbeiter aus Kiew größtenteils ausgereist

Die wegen der Krise zwischen Russland und der Ukraine geplante Ausdünnung des deutschen Botschaftspersonals in Kiew ist zum Großteil abgeschlossen. Familienangehörige und entsandte Mitarbeiter, die nicht dringend für den Dienstbetrieb benötigt werden, seien größtenteils ausgereist, hieß es am Dienstag auf Anfrage aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.



Einige befänden sich allerdings noch auf der Reise. Die deutsche Generalkonsulin aus Donezk, die zuletzt von Dnipro aus tätig war, sei mittlerweile in Lwiw (Lemberg) und arbeite dort an der Wiederaufnahme des Dienstbetriebs, hieß es weiter.

Ukraine meldet Cyber-Angriff auf Verteidigungsministerium

In der Ukraine ist das Verteidigungsministerium Ziel eines Cyber-Angriffs geworden. Dies teilten die Behörden in Kiew am Dienstag mit und verwiesen indirekt auf Russland als möglichen Urheber. Zudem waren zeitweise zwei große staatliche Banken betroffen. Kartenzahlungen funktionierten nicht mehr. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das waren die Streitpunkte zwischen Scholz und Putin

In der an das Treffen von Olaf Scholz und Wladimir Putin anschließenden Pressekonferenz wurden zahlreiche Differenzen zwischen den beiden Staatschefs deutlich. Es kam zu einigen überraschenden Wortgefechten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wladimir Putin und Olaf Scholz bei der gemeinsamen Pressekonferenz nach einem mehrstündigen Vier-Augen-Gespräch. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Nato-Verteidigungsminister beraten über Ukraine-Krise

Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten tauschen sich ab Mittwoch in Brüssel über die Wahrscheinlichkeit eines russischen Einmarschs in der Ukraine aus. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte sich zuvor vorsichtig optimistisch geäußert, dass sich der Konflikt noch auf diplomatischem Wege lösen lässt. Zugleich will das Militärbündnis bei dem zweitägigen Treffen einen Ausbau seiner Gefechtseinheiten im Südosten auf den Weg bringen.

Konkret prüft die Nato die Einsetzung einer sogenannten Battlegroup in Rumänien, das eine gut 600 Kilometer lange Grenze zur Ukraine hat. Die USA wollen tausend in Bayern stationierte Soldaten nach Rumänien entsenden und haben zudem Kampfjets dorthin verlegt. Am Donnerstag treffen die Nato-Verteidigungsminister mit ihren Kollegen aus der Ukraine und Georgien zusammen.

Scholz: "Genügend Ansatzpunkte" für "gute Entwicklung"

Nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sieht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Chancen für eine "gute Entwicklung" in der Ukraine-Krise. Niemand wisse, wie die Entwicklung nun weitergehe, "aber wir können durchaus sagen, es gibt genügend Ansatzpunkte dafür, dass die Dinge eine gute Entwicklung nehmen", sagte Scholz am Dienstagabend in Moskau. "Das ist erstmal die gute Botschaft."

Olaf Scholz zur Ukraine-Krise: "(...) Wir können durchaus sagen, es gibt genügend Ansatzpunkte dafür, dass die Dinge eine gute Entwicklung nehmen." (Quelle: SPUTNIK/Reuters)

Nun werde alles dafür getan, "dass wir diese Ansatzpunkte nutzen, um Frieden in Europa möglich zu machen" und dafür zu sorgen, "dass wir eine gute Zukunft haben und ein Krieg in Europa vermieden werden kann".

Estlands Geheimdienst: Russland bereit für Ukraine-Militäroperation

Nach Einschätzung des estnischen Geheimdienstes ist Russland ab der zweiten Februarhälfte militärisch dazu bereit, eine umfassende Militäroperation gegen die Ukraine zu starten. Bis dahin habe Moskau die nötigen Voraussetzungen und Fähigkeiten geschaffen, heißt es in dem am Dienstag in Tallinn vorgestellten Jahresbericht des estnischen Auslandsnachrichtendiensts. Danach sei nur noch eine politische Entscheidung erforderlich, um die Operation zu starten.

In dem Bericht heißt es, Russland habe seit dem Herbst 150.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze mobilisiert. Dazu seien Einheiten aus allen Militärbezirken und Teilen der Armee verlegt worden. "Dies ist die größte militärische Aufrüstung Russlands in den letzten 30 Jahren", schreibt der Geheimdienst des baltischen EU- und Nato-Landes. Als Teil der militärischen Vorbereitungen seien von Russland auch rund 20.000 Soldaten nach Belarus entsandt worden.

Der Truppenaufmarsch stelle eine unmittelbare Bedrohung für die Ukraine und ein Ultimatum an den Westen dar. Selbst wenn Russlands Führung davon überzeugt werden könne, von einem militärischen Angriff auf die Ukraine abzusehen, müsse nach Einschätzung der estnischen Behörde mit zunehmendem militärischen Gebaren durch Moskau gerechnet werden. "Militärischer Druck und Kriegsdrohungen sind für Russland zu wichtigen außenpolitischen Instrumenten geworden", heißt es in dem Bericht weiter.

Steinmeier: "Wir werden einen langen Atem brauchen"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Riga mit dem Staatspräsidenten Lettlands, Egils Levits, zusammengetroffen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz forderte Steinmeier Russland auf, in den nächsten Tagen glaubwürdige Signale der Deeskalation zu geben. Derzeit spreche wenig dafür, dass sich die Situation schnell entspanne, so Steinmeier. "Wir werden einen langen Atem brauchen."

Baerbock fordert Moskau zu Umsetzung von angekündigtem Abzug von Ukraine-Grenze auf

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) forderte Russland auf, dem vom Kreml angekündigten Abzug von Soldaten von der ukranischen Grenze Taten folgen zu lassen. Es sei nun "an Russland, den Weg der Deeskalation einzuschlagen und durch konkrete Maßnahmen wie Truppenrückzug zu untermauern", sagte Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch in Madrid. Ihr spanischer Kollege José Manuel Albares sagte, es wäre eine "ausgezeichnete Nachricht", falls Russland tatsächlich wie behauptet Soldaten von der ukrainischen Grenze abzöge.

Baerbock sagte, dass nur diplomatische Gespräche einen Ausweg aus der Krise bilden könnten. "Unsere Gesprächsangebote liegen auf dem Tisch." Baerbock und Albares betonten, dass der Ukraine nicht der Beitritt zur Nato verwehrt werden könne, nur um Russland zu besänftigen. Die Entscheidung zu einem Verzicht auf den Nato-Beitritt könne jedenfalls nicht von Seite der Nato gefällt werden, sagte Baerbock. "Grundsätzlich gilt das Prinzip der freien Bündniswahl. Wir werden nicht über den Kopf der Ukraine verhandeln." Albares sagte dazu: "Die Ukraine trifft Entscheidung selbstständig."

Kreml: US-Warnung vor Angriff auf Ukraine reine Hysterie

Der Kreml erklärt, die US-Warnung eines für Mittwoch geplanten russischen Angriffs auf die Ukraine sei geschürte Hysterie, die jeglicher Grundlage entbehre und nur darauf abziele, die Spannungen in Europa anzuheizen. Russland habe immer erklärt, dass die an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Truppen nach ihren Manövern wieder in ihre Kasernen zurückkehren würden. Und genau das passiere jetzt.

Russische Panzer: Der Kreml bestätigte, dass sich ein Teil der Soldaten zurückziehe. (Quelle: SNA/imago images)

Stoltenberg ist vorsichtig optimistisch

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht Anlass zu einem vorsichtigen Optimismus. Allerdings sehe er vor Ort keine nennenswerten Anzeichen für eine Deeskalation, sagt Stoltenberg in Brüssel. Russland habe nach wie vor alles dafür in Stellung, um die Ukraine anzugreifen.

Ukraine hält Eskalation von Konflikt mit Russland vorerst für abgewendet

Nach Einschätzung der Ukraine ist eine russische Invasion vorerst abgewandt. "Es ist uns und unseren Verbündeten gelungen, Russland von einer weiteren Eskalation abzuhalten", sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag in Kiew. "Es ist bereits Mitte Februar, und Sie sehen, dass die Diplomatie weiter funktioniert."

Die Regierung in Moskau hatte zuvor einen teilweisen Abzug der russischen Truppen von der ukrainischen Grenze angekündigt. Einheiten aus den Militärbezirken im Süden und Westen Russlands hätten ihre "Aufgaben erfüllt" und würden sich auf den Weg zurück in ihre Militärbasen machen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums nach Angaben von russischen Nachrichtenagenturen.

Ein bewaffneter Mann im Donbass: Russische Medien berichten von Übergriffen – doch die Berichte wurden nicht bestätigt. (Quelle: Itar-Tass/imago images)

Scholz lehnt russischen PCR-Test ab

Vor dem Treffen mit Wladimir Putin muss Olaf Scholz einen negativen PCR-Test vorlegen. Dabei weigerte sich der Kanzler, einen russischen Test durchführen zu lassen – und zog eigenes Personal vor. Hier lesen Sie mehr dazu.

Russland droht mit "Reaktion"

Russland droht für den Fall von Angriffen auf seine Bürger in der ostukrainischen Separatisten-Region Donbass mit einer "Reaktion". "Wir werden nicht in die Ukraine einmarschieren, wenn wir nicht dazu provoziert werden", zitierte die Nachrichtenagentur RIA am Dienstag den russischen EU-Botschafter Wladimir Tschischow.

"Aber wenn die Ukrainer einen Angriff auf Russland starten, sollten sie sich nicht wundern, wenn wir einen Gegenangriff starten. Oder wenn sie anfangen, russische Bürger irgendwo offen zu töten – im Donbass oder wo auch immer." Die von Moskau unterstützten Separatisten im Donbass werfen der Kiewer Regierung vor, eine Offensive zu planen. Die Ukraine wiederum befürchtet einen Einmarsch russischer Truppen. Russland hat mehr als 100.000 Soldaten nahe der ukrainischen Grenze zusammengezogen.

US-Geheimdienste warnen schon länger, dass eine russische Invasion in der Ukraine unter dem Vorwand von Gräueltaten gegen russische Bürger beginnen würde. Am Sonntag hatte der Chef der staatlichen Nachrichtenagentur Rossija Sewodnja, Dmitri Kisseljow, behauptet, dass ukrainische Nationalisten in der Donbass-Region Tausende Zivilisten "gefoltert und massakriert" hätten und weitere Massaker an russischen Staatsbürgern vorbereiten würden. Derartige Berichte wurden jedoch nicht bestätigt. Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen.

Kreml: Russische Soldaten an ukrainischer Grenze kehren teilweise in Garnisonen zurück

Der Konflikt zwischen Ukraine und Russland drohte zu eskalieren. Nun sieht es danach aus, als würde sich Putin anders als befürchtet positionieren. Erste Soldaten rücken offenbar ab. Hier lesen Sie mehr.

CNN verifiziert Videos von russischen Truppenbewegungen

Die USA bekräftigen ihre Warnung, Russland könnte die Ukraine jederzeit angreifen. In den sozialen Netzwerken tauchen immer mehr Aufnahmen von russischen Panzern und Raketen nahe der Grenze auf. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ein russischer Panzer während einer militärischen Übung: Laut US-Berichten hat sich die Lage an der Grenze zur Ukraine erneut verändert. (Quelle: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa)

Bericht: Russische Einheiten in der Nähe der Ukraine beziehen "Angriffspositionen"

Einem US-Beamten zufolge hat Russland einige Langstrecken-Artilleriegeschütze und Raketenwerfer in Schussposition gebracht. Das berichtete der US-Nachrichtensender CBS am Montag. Einige russische Einheiten sollen demnach ihre Sammelplätze – die auf Satellitenfotos zu sehenden Stoßstange-an-Stoßstange-Formationen – verlassen und begonnen haben, "Angriffspositionen" einzunehmen. Diese Bewegung stelle eine Veränderung gegenüber Sonntag dar.

Blinken: Sorge über möglichen russischen Angriff diese Woche

Die US-Regierung hat ihre Warnungen vor einem möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine noch in den kommenden Tagen bekräftigt. "Wir sind zutiefst besorgt, dass Russland bereits in dieser Woche Maßnahmen gegen die Ukraine ergreifen könnte", sagte US-Außenminister Antony Blinken dem Sender France24. "Alles, was wir in Bezug auf die Stationierung russischer Streitkräfte um die Ukraine, an allen Seiten der Ukraine, sehen, lässt uns zu diesem Schluss kommen." Anstatt zu deeskalieren, eskaliere Russland und verlege immer mehr Truppen an die ukrainische Grenze. Der Weg der Diplomatie sei aber nicht versperrt. Man tue alles, um Russland davon zu überzeugen, den Weg des Dialogs einzuschlagen.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, hatte am Montag (Ortszeit) ebenfalls gesagt, dass ein russischer Angriff jederzeit möglich sei. Auch über das vergangene Wochenende habe Russland seine militärischen Kapazitäten entlang der ukrainischen Grenze ausgebaut, so Kirby. Dort gebe es Infanterie, schweres Geschütz oder Raketenabwehr. Außerdem sprach Kirby von Kampfflugzeugen und einer "beträchtlichen Seemacht im Schwarzen Meer". Auch US-Sicherheitsberater Jake Sullivan hatte schon am Sonntag in der Sendung "Face the Nation" gewarnt, dass es jederzeit zu einem Angriff kommen könne.

Ukrainischer Botschafter fordert von Scholz Ultimatum an Putin

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Moskau-Besuch an diesem Dienstag ein hartes Auftreten gefordert. "Nur ein klipp und klares Ultimatum an Herrn Putin mit einer Deadline, seine bis zu den Zähnen bewaffneten Horden nicht später als am 16. Februar zurückzubeordern, kann noch den Weltfrieden retten", sagte Melnyk den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Sollte der Kremlchef diese allerletzte Warnung ignorieren, müssten bereits am nächsten Tag schritt- und stufenweise äußerst schmerzhafte präventive Sanktionen gegen Russland eingeführt werden."

Angela Merkel und Wladimir Putin: Könnte die Altkanzlerin im Ukraine-Konflikt erfolgreich ermitteln. (Quelle: Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press/ TASS/imago)

Linke schlägt Angela Merkel als Vermittlerin vor

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat Altkanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin im Ukraine-Konflikt vorgeschlagen. "Sie hat die Autorität bei beiden Konfliktparteien, die nötig ist, um die Situation zu beruhigen", sagte Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). Die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe nicht die Vermittlerrolle, die seine Vorgängerin Merkel (CDU) als Bundeskanzlerin insbesondere beim Minsker Abkommen 2015 inne gehabt habe. "Die Bundesregierung wäre gut beraten, gemeinsam mit Frankreich Merkel als mögliche Friedensvermittlerin zwischen Russland und der Ukraine vorzuschlagen."

Merkel und der damalige französische Präsident François Hollande hatten 2015 in der belarussischen Hauptstadt bei den Verhandlungen zu einem Friedensplan für den Osten der Ukraine vermittelt. Teile der ukrainischen Regionen entlang der russischen Grenze werden seit fast acht Jahren von prorussischen Separatisten kontrolliert. Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor. Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten an der Grenze zur Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in das Nachbarland plant. Moskau bestreitet das seit Wochen vehement.

Amerikaner sollen Belarus verlassen

Die USA fordern alle Amerikaner zur Ausreise aus Belarus auf. "Amerikanische Staatsbürger sollten Belarus wegen der Verstärkung der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine sofort verlassen", erklärt das US-Außenministerium.

USA ziehen weitere finanzielle Hilfen an die Ukraine in Betracht

Die USA ziehen eine Kreditgarantie in Höhe einer Milliarde Dollar (880 Millionen Euro) an die Ukraine im Konflikt mit Russland in Erwägung. Die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte am Montag, dass die Kreditgarantie "etwas ist, das wir als Teil der zusätzlichen makroökonomischen Unterstützung in Betracht ziehen". Ziel sei, "der ukrainischen Wirtschaft unter dem Druck der militärischen Aufrüstung Russlands zu helfen".

Eine solche Garantie würde es der ukrainischen Regierung deutlich leichter machen, sich an den internationalen Finanzmärkten Kredite zu besorgen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, unterrichtete am Montag führende Vertreter des Kongresses über den Plan, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle berichtet. Neben wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe haben die USA der Ukraine im vergangenen Jahr 650 Millionen Dollar an Militärhilfe zur Verfügung gestellt.

Litauen fordert Anpassung der Nato-Strategie in Osteuropa

Angesichts der russischen Manöver in Belarus dringt Litauen auf eine Änderung der Nato-Strategie für die östlichen Grenzen des Bündnisses. "Die Präsenz Russlands in Belarus bedeutet praktisch, dass sich die baltischen Staaten aus Moskauer Sicht leichter vom Gebiet der Nato abtrennen lassen und dass die Allianz weniger Zeit hat, auf Angriffe aus Russland zu reagieren", sagt Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis der Zeitung "Welt" vor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel.

Die Nato müsse die neue Entwicklung russischer Truppen in Belarus stärker ins Visier nehmen und ihre Abschreckungsstrategie zügig anpassen. "Wir sehen jetzt eine neue Phase der russischen Aggression: Eine neue militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Belarus, die darauf schließen lässt, dass beide Armeen heute praktisch vereint sind und ein einheitliches Kommando aus Moskau erhalten." Russland verhalte sich extrem kriegerisch.

"Alles, was wir sehen, spricht für einen Angriff auf die Ukraine." Aus praktischer Sicht sei jetzt militärisch alles vorhanden, was dazu nötig ist. "Die Vorbereitungen für einen Krieg sind abgeschlossen. Soldaten, militärische Ausrüstung, Unterstützungstruppen, Kommandoeinheiten - alles ist da. Und Sie können sich vorstellen, dass es ziemlich teurer ist, so eine Armee einsatzbereit zu halten an der Grenze eines anderen Landes. Das passiert nicht einfach so."

Handwerk erwartet Lieferengpässe bei Russland-Sanktionen

Das Handwerk rechnet mit Lieferengpässen und Preissteigerungen, falls es zu Sanktionen gegen Russland kommt. "Sollte Russland in Folge einer Sanktionsspirale seine Exporte einfrieren, könnte es bei einzelnen Rohstoffen zu Engpässen kommen, vor allem bei Metallen. Am Ende der Ketten ist dann auch das Handwerk betroffen", sagt Nordrhein-Westfalens Handwerks-Präsident Andreas Ehlert der Zeitung "Rheinische Post". Noch gravierender seien steigende Preise und Versorgungsrisiken im Energiebereich, falls Russland seine Gas- und Öllieferungen zurückfahre. "Hier drohen in einer ohnehin angespannten Lage weitere Kostensteigerungen." Rund 300 Handwerksbetriebe aus NRW sind laut Handwerk.NRW im Russlandgeschäft aktiv.

Nato erwägt Truppen für Südosteuropa

Bei dem anstehenden Treffen in dieser Woche zum Ukraine-Konflikt werden Insidern zufolge die Nato-Staaten über Pläne einer Entsendung von vier Kampfgruppen nach Bulgarien, Rumänien sowie möglicherweise in die Slowakei und nach Ungarn beraten. Die Gefechtsverbände würden jeweils rund 1.000 Soldaten umfassen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied und das Bündnis ist vertraglich nicht verpflichtet, sie zu verteidigen. Jegliche Stationierung würde den Sicherheitsforderungen der Regierung in Moskau zuwiderlaufen, wonach die Allianz ihre Truppen aus Osteuropa abziehen soll.

Ukraines Präsident: Mittwoch wird Tag der Einheit statt des Überfalls

Vor dem Hintergrund von US-Warnungen vor einem möglichen Einmarsch russischer Truppen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den 16. Februar per Dekret zum Tag der Einheit erklärt. "Uns wird gesagt, dass der 16. Februar der Tag des Überfalls werde, wir machen ihn zum Tag der Einheit", sagte das Staatsoberhaupt in einem Video. Die Ukrainer sollen an diesem Mittwoch im ganzen Land Flaggen hissen und um 10.00 Uhr Ortszeit die Hymne singen. "Zeigen wir der ganzen Welt unsere Einigkeit", sagte der 44-Jährige.

In seiner Rede wies Selenskyj erneut russische Vorwürfe zurück, Vorbereitungen auf eine Offensive gegen die abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine zu treffen. "Der Donbass und die Krim werden ausschließlich auf diplomatischem Weg zur Ukraine zurückkehren", betonte der Präsident. Russland hatte die Schwarzmeer-Halbinsel 2014 annektiert und danach auch die moskaufreundlichen Separatisten in der Ostukraine unterstützt.

Österreichs Außenminister kritisiert Abzug von Diplomaten aus Kiew

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat den Abzug von Botschaftspersonal aus der Ukraine aus Furcht vor einer russischen Invasion kritisiert. "Ich halte es für ein fragwürdiges Zeichen gegenüber den Menschen in der Ukraine, wenn man frühzeitig seine eigenen Diplomaten rausholt", sagte der ÖVP-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er habe entschieden, "dass die Mitarbeiter der österreichischen Botschaft genau in dieser volatilen Phase dort bleiben müssen, so lange es nur irgendwie vertretbar ist".

Schallenberg äußerte zugleich Erwartungen an die Moskau-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag. "Wir sind offen für ernsthafte Gespräche mit Moskau, signalisieren aber auch ganz klar, welche massiven politischen und wirtschaftlichen Kosten auf Russland zukommen würden, wenn es eine weitere militärische Aggression gegenüber der Ukraine geben wird", sagte er. "Ich bin überzeugt, dass Bundeskanzler Scholz dieser gemeinsamen europäischen Position in Moskau weiter Gewicht verleihen wird."

Der österreichische Außenminister stellte sich hinter die deutsche Position, Waffenlieferungen in die Ukraine abzulehnen. "Für Österreich kommen Waffenlieferungen überhaupt nicht infrage", sagte er. Europa solle sich nicht kleiner machen, als es sei. "Es ist die Europäische Union, die wirtschaftlich die engsten Verbindungen mit Russland hat – und damit auch die größten Einflussmöglichkeiten."

Bericht: FBI warnt vor russischen Cyberattacken

Das amerikanische FBI und das Department of Homeland Security warnten nach Angaben der Webseite "Yahoo" am Montag, sich auf potenzielle russische Cyberangriffe im Zusammenhang mit einer möglichen Invasion der Ukraine vorzubereiten.

Während einer Telefonkonferenz am Montagnachmittag sollen Cyberkrieg-Spezialisten Regierungsbehörden aufgefordert haben, nach Anzeichen russischer Aktivitäten in ihren Netzwerken Ausschau zu halten. Dabei sollen selbst kleinste Anomalien und verdächtiger Datenverkehr gemeldet werden.

Biden und Johnson sprechen über Ukraine-Konflikt

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts hat US-Präsident Joe Biden mit dem britischen Premierminister Boris Johnson telefoniert. Biden und Johnson hätten dabei am Montag "die fortgesetzte enge Abstimmung zwischen den Verbündeten und Partnern" unterstrichen, teilte das Weiße Haus mit. Dabei sei es auch um die Bereitschaft gegangen, "Russland schwerwiegende Konsequenzen aufzuerlegen, sollte es sich für eine weitere militärische Eskalation entscheiden".

Die britische Regierung teilte mit, die beiden Politiker hätten auch die Notwendigkeit für europäische Länder bekräftigt, "ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern". Ein solcher Schritt würde "den Kern der strategischen Interessen Russlands" härter als jede andere Maßnahme treffen.

USA ziehen Botschaftsgeschäfte aus Kiew ab

Die USA halten einen baldigen russischen Angriff auf die Ukraine für möglich. Nun verlegen sie ihre Botschaftsgeschäfte von der Hauptstadt Kiew nach Lwiw nahe der polnischen Grenze. Mehr dazu lesen Sie hier.

FDP fordert "klare Botschaft" von Scholz bei Moskau-Besuch

Der designierte Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, bei seiner am Dienstag geplanten Moskau-Reise eine "klare Botschaft" zu senden. "Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Die Prinzipien des Völkerrechts und der europäischen Friedensordnung sind nicht verhandelbar", sagte Djir-Sarai am Montag. "Ich erwarte von dem Bundeskanzler, dass er Präsident (Wladimir) Putin unmissverständlich klarmacht, dass der Irrweg Russlands in die Isolation führt."

Scholz müsse dabei auch Nord Stream 2 und das mögliche Aus der Pipeline bei einer weiteren Eskalation Russlands beim Namen nennen, forderte Djir-Sarai. "Präsident Putin muss verstehen, dass der Preis enorm hoch wäre, sollte er die Lage weiter verschärfen. Zugleich muss deutlich gemacht werden, dass ein diplomatischer Ausweg aus der Gefahrenlage möglich ist, wenn Moskau jetzt von weiteren Aggressionen gegenüber der Ukraine Abstand nimmt und seine Truppen an der Grenze reduziert", sagte er.

USA: Russland verstärkt Truppen an ukrainischer Grenze

Russland hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums weitere Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. "Er fügt weiterhin Kräfte an der Grenze zur Ukraine und in Belarus hinzu, sogar jetzt über das Wochenende", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag im Nachrichtensender CNN über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Inzwischen seien "deutlich" über 100.000 Soldaten mobilisiert.

Wichtig sei aber nicht nur die Zahl der Soldaten, sondern die Summe der militärischen Fähigkeiten an der Grenze zur Ukraine, sagte Kirby. Putin verfüge unter anderem über Panzerfahrzeuge, Infanterie, Spezialeinheiten, Luftstreitkräfte, Raketenabwehr und Cyber-Fähigkeiten.

Erste Verstärkungskräfte in Litauen eingetroffen

Zur Stärkung der Nato-Ostflanke im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt sind die ersten zusätzlichen Bundeswehrsoldaten in Litauen eingetroffen. Sie landeten mit einem Flugzeug der Luftwaffe in Kaunas, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte. Insgesamt will die Bundeswehr 350 weitere Soldaten und etwa hundert Militärfahrzeuge nach Litauen entsenden. Bisher sind rund 550 deutsche Soldaten in der früheren Sowjetrepublik stationiert.

Fahrzeuge der Bundeswehr verlassen die Hindenburg-Kaserne Richtung Litauen: Deutschland entsendet rund 350 Soladaten nach Litauen. (Quelle: Philipp Schulze/dpa)

Die Verstärkung der sogenannten Enhanced Forward Presence (EFP) der Nato in Litauen sei ein "klares Zeichen der Solidarität mit unseren Verbündeten und Freunden", erklärte das Bundesverteidigungsministerium. Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas sprach von einer wichtigen Entscheidung, welche "die Solidarität, die Einheit und das Engagement der Nato für die kollektive Verteidigung unter Beweis stellt".

Lawrow sieht Erfolgschancen für Verhandlungen mit dem Westen

Inmitten der starken Spannungen im Ukraine-Konflikt hat der russische Außenminister Sergej Lawrow Hoffnungen auf eine Einigung mit dem Westen geäußert und sich für eine Fortsetzung der Verhandlungen ausgesprochen. In einem offensichtlich genau orchestrierten Treffen mit Präsident Wladimir Putin sagte Lawrow am Montag im Moskau zu den Erfolgsaussichten der Gespräche mit dem Westen: "Als Chef des Außenministeriums muss ich sagen, dass es immer eine Chance gibt."

In dem vom Fernsehen übertragenen Treffen fragte Putin seinen Außenamtschef: "Gibt es eine Chance, mit unseren Partnern eine Einigung in wichtigen Punkten zu erlangen oder ist dies ein Versuch, uns in einen endlosen Verhandlungsprozess zu ziehen?" Daraufhin sagte Lawrow unter anderem: "Unsere Möglichkeiten sind bei weitem noch nicht erschöpft."

Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilte Putin seinerseits mit, dass einige der umstrittenen Militärmanöver der russischen Armee im eigenen Land sowie in Belarus ihrem Ende zugingen. "Einige der Manöver gehen zu Ende, einige werden in naher Zukunft beendet werden. Andere dauern noch an."

Kanzler Scholz droht Russland erneut mit Sanktionen

Wie lässt sich eine russische Invasion noch verhindern? Der Bundeskanzler suchte im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten nach Lösungen. Beim gemeinsamen Statement ging es auch um Sanktionen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Lafontaine: Der Westen muss "Putin-Versteher" werden

Der frühere Mitgründer und Vorsitzende der Linkspartei, Oskar Lafontaine, hat in der Ukraine-Krise dem Westen "Lügen" vorgeworfen und mehr Verständnis für Russlands Staatschef Wladimir Putin gefordert. "Der Westen muss zum Putinversteher werden, sonst gibt es keinen Frieden", sagte Lafontaine der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Der Westen muss lernen, dass man dem Gegenüber dieselben Rechte einräumen muss, die man für sich selbst in Anspruch nimmt."

Oskar Lafontaine: "Der Westen muss zum Putinversteher werden, sonst gibt es keinen Frieden", sagte der Politiker. (Quelle: BeckerBredel/imago images)

"Die ganze Politik der westlichen Staaten – natürlich unter Führung der USA, die machen die Politik, niemand anderes – beruht auf Lügen", so Lafontaine weiter. Die USA als "mit Abstand stärkste militärische Macht" hätten mit dem Anspruch, die Welt zu beherrschen, Russland und China "eingekreist": "Und hier besteht natürlich die Gefahr, weil Russland und China imperiale Mächte sind, die nach ähnlichen Gesetzen operieren", sagte der Politiker. Die Antwort Deutschlands und Europas müsse sein, "eine eigenständige Außenpolitik zu machen und sich nicht in die Auseinandersetzungen dieser drei imperialen Mächte einbeziehen zu lassen".

Klingbeil: Scholz wird deeskalieren

SPD-Chef Lars Klingbeil hält eine Deeskalation der Lage in der Ukraine-Krise durch die Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kiew und Moskau für möglich. Er sei optimistisch, dass Scholz dazu beitragen könne, "dass diese militärische Eskalation in der Mitte Europas abgewandt wird", sagte Klingbeil am Montag in dem Podcast "heute wichtig" von "Stern", "RTL" und "ntv". Wirkungsvolle Sanktionen gegen Moskau seien möglich.

Lars Klingbeil: Der SPD-Chef sieht gute Chancen, für eine Deeskalation in der Ukraine-Krise durch Kanzler Scholz. (Quelle: Björn Trotzki/imago images)

EU will Gazprom genauer überprüfen

Die EU-Wettbewerbshüter werden sich vor dem Hintergrund der Gaspreisexplosion einem Insider zufolge voraussichtlich die europäischen Geschäfte des russischen Gasriesen Gazprom genauer anschauen. Die EU-Kommission werde wohl ihre Nachforschungen intensivieren, sagte eine mit den Überlegungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die EU-Kommission wollte sich dazu nicht äußern. Gazprom reagierte nicht auf die Bitte um Stellungnahme.

Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte im vergangenen Monat berichtet, sie habe Gasunternehmen, darunter Gazprom, wegen der knappen Lieferungen um Auskünfte ersucht. Russland hat Vorwürfe zurückgewiesen, es halte zusätzliche Mengen zurück, die die Gaspreise senken könnten. Russland komme all seinen Lieferverpflichtungen nach. Gazprom hatte erklärt, wenn gewünscht, könne sogar mehr Gas als vereinbart geliefert werden.

Kanzler ist in Kiew eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag in der Ukraine eingetroffen, um im Konflikt mit Russland zu vermitteln. Sein Flugzeug landete am Mittag auf dem Flughafen der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo er in Kürze mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen sollte.

Scholz hatte angesichts des massiven russischen Truppenaufmarschs an den Grenzen der Ukraine am Sonntag vor einer "sehr, sehr ernsten Bedrohung des Friedens in Europa" gewarnt. Ein Vertreter der Bundesregierung sprach mit Blick auf US-Angaben, ein Angriff könne schon in den kommenden Tagen erfolgen, von einer "sehr kritischen" und "sehr gefährlichen" Lage.

70 Bundeswehrsoldaten in Litauen gelandet

Auf dem litauischen Militärflughafen Kaunas sind 70 Bundeswehrsoldaten gelandet, die die Nato-Einheiten in dem baltischen Land unterstützen sollen. Voraussichtlich sollen insgesamt 360 deutsche Soldaten eingesetzt werden.

Mützenich: Russische Sicherheitsbedenken anerkennen

Vor dem Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz in Kiew hat der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die russischen Sicherheitsbedenken auch auf "große Fehler" der US-Regierung unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush zurückgeführt. Er nannte dabei neben der "Invasion im Irak" namentlich "Verwerfungen hier in Europa" und den "Abschied von Rüstungskontrolle".

"Alles das sind Dinge, die auch Russland verunsichern", sagte Mützenich am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Ich teile gewisse Bedenken nicht, aber ich kann sie durchaus nachvollziehen." Man müsse öffentlich anerkennen, "dass auch Russland berechtigte Sicherheitsinteressen" habe. "Das hat nichts mit der Ukraine zu tun", sondern "mit den USA, dem Wegfall von Rüstungsabkommen".

FDP spricht sich für Panzerlieferungen aus

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat sich vor dem Besuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in der Ukraine für die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge zur Bergung Verletzter ausgesprochen. "Schwere Waffen, da bin ich strikt dagegen", sagte sie am Montag im Deutschlandfunk. "Es geht darum, dass man die Ukraine unterstützen könnte, zum Beispiel in dem man ihnen mittelschwere gepanzerte Fahrzeuge liefert." Gerade im Krieg in der Ostukraine seien viele Verletzte gestorben, weil sie nicht schnell genug hätten geborgen und versorgt werden können.

"Wir hätten die Möglichkeit, ihnen Fahrzeuge zu überlassen, um eben eine Rettungskette sicherzustellen oder die Logistik sicherzustellen. Das wäre eine Möglichkeit, die der Kanzler der Ukraine auch anbieten könnte", sagte Strack-Zimmermann. Die Bundeswehr hat sie demnach auch verfügbar. "Wir haben diese besagten Fahrzeuge aus Afghanistan zurückgeholt, die sind also bereit."

Griechenland fordert Bürger zur Ausreise auf

Griechenland fordert seine Bürgerinnen und Bürger auf, nicht in die Ukraine zu reisen. Wer bereits dort sei, solle das Land umgehend verlassen, erklärt das Außenministerium im Athen. Ähnliche Warnungen haben bereits andere Länder erteilt, darunter die USA. Am Wochenende forderte auch das Auswärtige Amt in Berlin dazu auf, die Ukraine möglichst zu verlassen, und warnte vor Reisen dorthin.

Selenskij lädt Biden in die Ukraine ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lädt US-Präsident Joe Biden zu einem baldigen Besuch in seinem Heimatland ein. Selenskij habe Biden in einem Telefonat gesagt, ein solcher Besuch könne für die Stabilisierung der derzeitigen Lage wichtig sein und zur Deeskalation beitragen, teilt Selenskijs Büro mit.

Das Weiße Haus äußerte sich dazu zunächst nicht. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf ukrainische Quellen, Biden habe die Idee nicht positiv aufgenommen.

Joe Biden: Der US-Präsident hat am Wochenende mit seinen Amtskollegen in Kiew und in Moskau gesprochen. (Quelle: Uncredited/The White House/AP/dpa)

Großbritannien: Stehen zu jeder Nato-Entscheidung

Großbritannien würde nach Regierungsangaben jede Entscheidung der Ukraine bezüglich eines Nato-Beitrittes unterstützen. "Wenn die Ukraine entscheidet, dass sie anbietet, kein Nato-Mitglied zu werden, unterstützen wir das", sagt Junior-Verteidigungsminister James Heappey dem Sender Sky. "Das müssen die Ukrainer entscheiden." Das gelte auch dafür, dass die Ukraine bei ihrer Position bleibe und Nato-Mitglied werden wolle.

Außenministerin Baerbock setzt in Ukraine-Krise weiter auf Diplomatie

Außenministerin Annalena Baerbock setzt zur Entschärfung der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine weiter auf Diplomatie. Vor Reisen von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ukraine und nach Russland sprach die Grünen-Politikerin am Sonntagabend in den ARD-"Tagesthemen" von einer "absolut brenzligen Situation". Es gebe aber keine Anzeichen dafür, "dass eine kriegerische Auseinandersetzung schon beschlossene Sache ist".

Die Ministerin betonte, das Angebot zu Gesprächen, "um für Frieden in Europa gemeinsam zu sorgen", gelte jederzeit. Der Kanzler werde auf seinen Reisen unterstreichen: "Wir wollen gemeinsam mit euch, mit euch Russland, darüber sprechen, dass wir in friedlicher Nachbarschaft miteinander leben."

Großbritannien: Russland könnte jeden Moment eine Invasion planen

Auch Großbritannien warnt vor einem möglicherweise unmittelbar bevorstehenden russischen Einmarsch in die Ukraine. Die Krise habe einen kritischen Punkt erreicht, sagt ein Regierungssprecher. "Alle uns vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass Russland jeden Moment eine Invasion der Ukraine planen könnte." Es gebe aber immer noch ein Zeitfenster für Deeskalation und Diplomatie.

Großbritannien arbeite gleichwohl gemeinsam mit den Verbündeten an einem Paket aus Militär- und Wirtschaftshilfe für die Ukraine. Details würden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Kanada zieht Militärpersonal aus der Ukraine ab

Kanada hat sein in der Ukraine stationiertes Militärpersonal vorübergehend abgezogen. Es sei in ein anderes europäisches Land gebracht worden, teilt das Verteidigungsministerium mit, ohne Details zu nennen. Grund sei die Sorge, dass sich Russland auf einen Einmarsch in die Ukraine vorbereite. Kanada hat seit 2015 etwa 200 Soldaten zu Ausbildungszwecken in der Westukraine stationiert.

Ukrainischer Botschafter fordert 12.000 deutsche Panzerabwehrraketen

Vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew hat der ukrainische Botschafter in Berlin die Forderung nach schweren Waffen aus Deutschland erneuert. Bei "Bild"-TV verlangte Andrij Melnyk am Sonntag die sofortige Lieferung von 12.000 Panzerabwehrraketen, um eine mögliche russische Bodenoffensive gegen die Ukraine abwehren zu können. "Die Lage ist schon dramatisch", sagte er. "Worauf wir jetzt heute gefasst sein müssen, ist das schlimmste Szenario."

Die Bundesregierung lehnt die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine ab. Sie prüft allerdings, Rüstungsgütern unterhalb dieser Schwelle zur Verfügung zu stellen. Auf einer Wunschliste der ukrainischen Botschaft vom 3. Februar stehen eine Reihe Rüstungsgüter, die eindeutig keine tödlichen Waffen sind. Dazu gehören elektronische Ortungssysteme, Minenräumgeräte, Schutzanzüge, digitale Funkgeräte, Radarstationen oder Nachtsichtgeräte. Panzerabwehrraketen stehen auf dieser Wunschliste nicht.

Bundesregierung hält Lage für "extrem gefährlich"

Vor den Reisen von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew und Moskau hat die Bundesregierung die Lage in der Ukraine-Krise als "extrem gefährlich" eingeschätzt. Das "sehr besorgniserregende Gesamtbild" werde die Gespräche mit den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin am Montag und Dienstag maßgeblich prägen, hieß es am Sonntag aus Regierungskreisen.

Ziel der beiden Antrittsbesuche sei es, den Gesprächsfaden mit Russland über eine Deeskalation aufrecht zu erhalten. Man wolle für einen Dialog über Forderungen beider Seiten eintreten. "Zu solchen Gesprächen sind wir nicht nur bereit, sondern die fordern wir auch aktiv ein."

In den deutschen Regierungskreisen wollte man trotzdem nicht davon reden, dass die Reise des Kanzlers der letzte Versuch einer Deeskalation sei. Es werde auch danach sicherlich noch weitere, andere Gespräche geben. "Es ist keine Lage, in der wir sagen würden, jetzt ist die Stunde Resignation, sondern im Gegenteil", hieß es. Gerade weil die Lage so kritisch sei, glaube Kanzler Scholz, in diese Gespräche gehen zu müssen, um einen Beitrag zur Entschärfung zu leisten.

Ukraine stellt 520 Millionen Euro für Luftverkehr-Garantien bereit

Die Ukraine will mehr als 16,6 Milliarden Hrywnja (520 Millionen Euro) bereitstellen, um in der aktuellen Krise den Flugverkehr in ihrem Luftraum zu gewährleisten. Das teilte die Regierung am Sonntagabend nach einer außerordentlichen Sitzung mit.

Zuvor musste am Sonntag ein ukrainischer Flug vom Flughafen Funchal auf Madeira auf dem Weg nach Kiew in der Republik Moldau landen. Die betroffene Fluglinie SkyUp teilte zur Begründung per Facebook mit, das ausländische Leasingunternehmen für das Flugzeug habe aufgrund der US-Kriegswarnungen den Flug in den ukrainischen Luftraum verboten. Das ukrainische Infrastrukturministerium sprach von Schwierigkeiten wegen "Schwankungen auf dem Versicherungsmarkt".

Die niederländische Fluggesellschaft KLM hatte am Samstag ihre Flugverbindungen mit der Ukraine eingestellt. Die Entscheidung sei aufgrund einer "umfassenden Analyse der Sicherheitslage" getroffen worden, hieß es. Die Lufthansa teilte am Sonntag auf Anfrage mit, dass sie die Lage in der Ukraine "sehr genau" beobachte. "Eine Einstellung des Flugverkehrs wird geprüft, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu aber keine Entscheidung."

Bundesregierung prüft weitere Rüstungshilfen für die Ukraine

Vor der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew stellt die Bundesregierung der Ukraine weitere Rüstungshilfe in Aussicht – unterhalb der Schwelle tödlicher Waffen. Auf der von der Ukraine vorgelegten Wunschliste für militärische Ausrüstung sei "das eine oder andere (...), was man sich genauer anschauen kann", hieß es am Sonntag aus deutschen Regierungskreisen. Das werde nun geprüft.

Olaf Scholz: Am Montag wird der Bundeskanzler zu einem Besuch in Kiew erwartet. (Quelle: phototek/imago images)

Auf einer Wunschliste der ukrainischen Botschaft vom 3. Februar stehen eine Reihe Rüstungsgüter, die eindeutig keine tödlichen Waffen sind. Dazu gehören elektronische Ortungssysteme, Minenräumgeräte, Schutzanzüge, digitale Funkgeräte, Radarstationen oder Nachtsichtgeräte.

Es gehe dabei neben der politischen Entscheidung auch um die tatsächliche Verfügbarkeit dieses Materials, das von der Bundeswehr auch selbst gebraucht werde. Beim Antrittsbesuch des Kanzlers am Montag in Kiew sei noch keine Zusage zu erwarten.

Passagiermaschine mit Ziel Kiew darf nicht in ukrainischen Luftraum fliegen

Inmitten der sich zuspitzenden Ukraine-Krise ist ein aus Portugal kommendes Passagierflugzeug mit dem Ziel Kiew daran gehindert worden, in den ukrainischen Luftraum zu fliegen. Wie die ukrainische Billig-Airline Skyup am Sonntag mitteilte, entzog die Eigentümerin des Flugzeugs, eine irische Leasinggesellschaft, der Besatzung in letzter Minute die Erlaubnis, in den ukrainischen Luftraum zu fliegen. Die Maschine habe deshalb außerplanmäßig in Moldau landen müssen.

"Trotz der Bemühungen der Airline und der Bereitschaft der ukrainischen Regierung, mit der Leasinggesellschaft zu sprechen" habe der Eigentümer des Flugzeugs die Genehmigung zum Einflug in den ukrainischen Luftraum "kategorisch abgelehnt", erklärte Skyup. Man arbeite nun an Transfermöglichkeiten für die 175 in Chisinau gestrandeten Passagiere des Flugs 175.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem die niederländische Fluggesellschaft KLM wegen der Ukraine-Krise eine Aussetzung ihrer Ukraine-Flüge verkündet hatte. Erwartet wird, dass auch andere westliche Fluggesellschaften ihre Flüge in die Ukraine bald einstellen – auch, weil die Versicherungskosten für solche Flüge angesichts der Krise weiter steigen dürften. Hinzu kommt die Erinnerung an den Abschuss des Malaysia-Airlines-Fluges MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014, bei dem 298 Menschen getötet wurden.

Unterdessen hat die Regierung in Kiew angekündigt, den ukrainischen Luftraum offen halten zu wollen. "Der Luftraum über der Ukraine bleibt offen und der Staat arbeitet daran, Risiken für Fluggesellschaften auszuschließen", erklärte das Infrastruktur-Ministerium nach einer Krisensitzung am Sonntag. Kiew befürchtet, dass die Ukraine aufgrund des Konflikts vom internationalen Flugverkehr abgeschnitten werden könnte.

Eine Boeing-Maschine von SkyUp: Schmerzhafte Erinnerungen an den MH17-Abschuss über der Ukraine. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

Britischer Verteidigungsminister zieht Nazi-Vergleich

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat die diplomatischen Bemühungen des Westens im aktuellen Konflikt mit Russland mit der Appeasement-Politik gegenüber Nazi-Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Es sei zwar nicht sicher, dass Russland in die Ukraine einmarschiere, sagte Wallace der Zeitung "Sunday Times". Im Westen liege aber "ein Hauch von München" in der Luft.

Mit der Formulierung nahm Wallace Bezug auf das Münchener Abkommen von 1938, mit dem die Abtretung der sudetendeutschen Gebiete in der Tschechoslowakei an Nazi-Deutschland festgelegt wurde. Insbesondere Großbritannien hoffte damals, mit Zugeständnissen an Adolf Hitler einen Krieg in Europa abwenden zu können. Heute wird das Münchener Abkommen als Symbol einer gescheiterten Appeasement-Politik gesehen.

Wallace warnte, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine "jederzeit" erfolgen könne. Einigen westlichen Ländern warf er vor, nicht genügend Härte gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu zeigen.

"Das Besorgniserregende ist, dass trotz des massiven Ausmaßes an verstärkter Diplomatie die (russische) Truppenmobilisierung weitergeht", sagte Wallace. "Sie wird nicht unterbrochen, sie geht weiter."

Biden warnt Putin in Telefonat vor Ukraine-Invasion

US-Präsident Joe Biden hat Russlands Staatschef Wladimir Putin in einem Telefonat eindringlich vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Das Weiße Haus teilte am Samstag nach dem Gespräch mit, Biden habe betont, eine Invasion würde "großes menschliches Leid verursachen und das Ansehen Russlands schmälern".

Die Folge wäre eine entschlossene Reaktion der USA und ihrer Verbündeten, was schwere Konsequenzen für Moskau hätte. Biden habe erneut klar gemacht, die USA seien weiter bereit zu diplomatischen Gesprächen, aber "ebenso auf andere Szenarien vorbereitet".

Wladimir Putin (l) und Joe Biden (r): Bei einem Telefonat sprachen sie über die Ukraine-Krise. (Quelle: Itar-Tass/imago images)

Putin beklagte in dem Gespräch fehlenden Druck des Westens auf die Ukraine. "Er (Putin) hat angemerkt, dass vonseiten westlicher Staaten nicht der gebührende Druck ausgeübt wird, damit Kiew seine Verpflichtungen erfüllt", sagte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, am Samstagabend der Staatsagentur Tass zufolge. Bei den US-Warnungen vor einem möglicherweise bevorstehenden Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine handele es sich um "Hysterie", so Uschakow. Dennoch sei das Gespräch "ziemlich ausgewogen und sachlich" gewesen.

Biden habe "eine Reihe von Überlegungen" dargestellt, die aus US-Sicht russische Sorgen über die Sicherheit in Europa berücksichtigten, sagte Uschakow. Putin habe zugesichert, diese Ausführungen zu prüfen. Zugleich sei bereits deutlich geworden, dass zentrale russische Forderungen damit nicht erfüllt würden.

US-Präsident Biden: In einem Telefonat mit dem russischen Machthaber Putin betonte Biden, eine Invasion würde "großes menschliches Leid verursachen und das Ansehen Russlands schmälern". (Quelle: Uncredited/The White House/AP//dpa)

Kiew hat keine Informationen zu bevorstehendem Einmarsch

Nach neuerlichen US-amerikanischen Warnungen vor einer möglichen russischen Invasion der Ukraine in der kommenden Woche hat sich Kiew verwundert gezeigt. "Falls Sie oder jemand anderes zusätzliche Informationen über einen 100-prozentigen Einmarsch am 16. (Februar) haben, dann geben Sie uns bitte diese Information", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag Journalisten. Kiew sei sich dessen bewusst, dass es Risiken gebe.

Dennoch würde es im öffentlichen Raum zu viele Berichte über einen großen Krieg Russlands gegen die Ukraine geben. Kiew sei zwar auf alles vorbereitet. Doch: "Der beste Freund für die Feinde ist Panik in unserem Land", richtete Selenskyj sich auf Englisch an westliche Journalisten. All diese Informationen würden nur Panik schüren und der Ukraine nicht helfen.

Am Vortag hatten verschärfte Warnungen aus Washington vor einem möglichen russischen Angriff auf die Ukraine international Unruhe ausgelöst. Wie zuvor bereits zahlreiche andere westliche Staaten forderte auch die Bundesregierung am Samstag Deutsche auf, das Land zu verlassen. Der Kreml weist Einmarschpläne regelmäßig von sich und spricht von "Kriegshysterie". In der Ukraine wurde bislang weder mobil gemacht, noch der Kriegszustand ausgerufen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: "Der beste Freund für die Feinde ist Panik in unserem Land". (Quelle: Alexey Vitvitsky/imago images)

Macron warnt Putin vor militärischer Eskalation

Frankreichs Präsident sprach zuletzt regelmäßig mit Putin. Nun hat er den russischen Staatschef vor einer militärischen Eskalation gewarnt. Ein solches Vorgehen sei nicht mit einem aufrichtigen Dialog vereinbar. Lesen Sie hier mehr dazu.

Geheimdienstausschuss-Vorsitzender: Russischer Angriff plausibel

Der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestags, Roderich Kiesewetter, nimmt die Warnungen der USA über einen möglichen bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine ernst. "Ich halte die US-Nachrichtendiensthinweise leider für plausibel", sagte der CDU-Abgeordnete dem "Handelsblatt". Er verwies auf Russlands am Donnerstag begonnenes Militärmanöver mit Belarus, in dessen Zuge Russland zusätzliche 30 000 Soldaten sowie Kampfflugzeuge in die Nähe der Ukraine sowie Landungsboote ans Schwarze Meer verlegt habe.

"Aus militärischer und geostrategischer Sicht hat Russland ein Zeitfenster bis zum geplanten Ende des Manövers am 20. Februar, aber auch danach, um militärisch in die Ukraine einzugreifen oder bestimmte aus Putins Sicht geostrategisch wichtige Teile wie die Region Mariupol zu besetzen", sagte Kiesewetter. Entscheidend sei jetzt, ob die Eskalation durch "glaubwürdige Abschreckung" und "kluge Diplomatie" verhindert werden könne.

Airline KLM setzt Flüge in die Ukraine bis auf Weiteres aus

Die niederländische Fluggesellschaft KLM setzt ihre Flüge in die Ukraine bis auf Weiteres aus. Dies teilte die Airline am Samstag mit, nachdem die Regierung in Den Haag zuvor eine Reisewarnung veröffentlicht hatte. "Der nächste Flug in die Hauptstadt Kiew war für heute Abend geplant, wird aber nicht stattfinden", erklärte KLM.

Moskau: Russisches Kriegsschiff vertreibt US-U-Boot nahe Kurilen

Ein russisches Kriegsschiff hat nach Angaben aus Moskau nahe den Kurilen ein US-U-Boot vertrieben. Der Zerstörer "Marschall Schaposchnikow" habe in russischen Gewässern ein US-Unterseeboot aufgespürt, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag. Nachdem das U-Boot Aufforderungen zum Beidrehen ignoriert habe, habe der russische Zerstörer "angemessene Maßnahmen ergriffen", hieß es ohne nähere Erläuterungen.

Die USA haben die Darstellung Russlands über den Zwischenfall mit zurückgewiesen. Ein Sprecher der US-Marine für den indo-pazifischen Raum teilte am Samstag (Ortszeit) auf dpa-Anfrage mit: "Die russischen Behauptungen, dass wir in ihren Hoheitsgewässern operieren, sind nicht wahr." Er werde sich nicht zum genauen Standort von US-Booten äußern, "aber wir fliegen, segeln und operieren sicher in internationalen Gewässern", betonte der Sprecher.

Mützenich: Jede Minute zur Deeskalation nutzen

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, weiter für eine Deeskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einzutreten. "Wir hoffen, dass jede Minute, jede Stunde, jeder Tag genutzt werden kann", sagte er am Samstag in Berlin. Es sei wichtig, die Temperatur herunterzudrehen – diese Worte wolle er auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) richten. "Wir wollen, dass Europa nicht nur in diesen Tagen, sondern in Zukunft auch in Frieden zusammenleben kann", betonte Mützenich. Dafür werde insbesondere auch die SPD einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag liefern.

Rolf Mützenich: Der SPD-Fraktionsvorsitzende ruft dazu auf, die Lage in der Ukraine so lange wie möglich weiter zu deeskalieren. (Quelle: Florian Gärtner/imago images)

Die US-Regierung warnt vor einer möglichen Invasion Russlands in die Ukraine noch vor Ende nächster Woche. US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollten noch am Samstag telefonieren. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) betonte, Deutschland arbeite mit seinen Partnern weiter mit aller Kraft daran, auf diplomatischem Wege eine Lösung für den Konflikt zu finden. Für Montag ist ein Besuch von Scholz in der Ukraine geplant. Am Dienstag will er in Moskau mit Putin zusammentreffen.

Russland: USA ermutigen Kiew zu gewaltsamen Vorgehen

Russland hat den USA vorgeworfen, mit Warnungen vor einer russischen Aggression im Ukraine-Konflikt die Kriegsgefahr selbst zu erhöhen. Die "Propaganda-Kampagne" der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten verfolge "provokative Ziele", teilte Moskau nach einem Telefonat von Außenminister Sergej Lawrow und seinem US-Kollegen Antony Blinken am Samstag mit. Kiew werde zu "einer Sabotage der Minsker Vereinbarungen und schädlichen Versuchen einer militärischen Lösung des "Donbass-Problems ermutigt", hieß es.

Sergej Lawrow: Der russische Außenminister macht den USA Vorwürfe. (Quelle: ITAR-Tass/imago images)

Moskau wirft Kiew immer wieder vor, seine Verpflichtungen aus dem 2015 im belarussischen Minsk beschlossenen Friedensplan für die Ostukraine nicht zu erfüllen. Anders als der Westen sieht Russland eine Kriegsgefahr zudem eher von ukrainischer Seite und befürchtet, dass diese versuchen könnte, die abtrünnigen Gebiete in Luhansk und Donzek mit Gewalt zurückzuholen.

US-Militär zieht Mitglieder der Nationalgarde aus Ukraine ab

Angesichts der zugespitzten Lage im Ukraine-Konflikt zieht das US-Militär Kräfte aus dem Land ab, die zu Trainingszwecken dort im Einsatz waren. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Samstag in Washington mit, 160 Mitglieder der Nationalgarde aus dem US-Bundesstaat Florida würden als Vorsichtsmaßnahme aus der Ukraine an einen anderen Standort in Europa verlegt. Sie seien seit November in der Ukraine gewesen, um dortige Streitkräfte zu beraten. Das Pentagon versicherte, ihre Verlegung ändere nichts an der Entschlossenheit der USA, die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen.

Amerikanische Soldaten (Archivbild): Die USA ziehen Mitglieder der Nationalgarde aus der Ukraine ab. (Quelle: Taylor Slater/imago images)

Das Pentagon teilte außerdem mit, Verteidigungsminister Lloyd Austin habe am Samstag mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu telefoniert und mit ihm über den Truppenaufbau Russlands an der Grenze zur Ukraine gesprochen. Auch US-Außenminister Antony Blinken sprach am Samstag per Telefon mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollten an diesem Samstag ebenfalls telefonieren.