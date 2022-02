Angriff auf Ukraine

Wie die Nato jetzt reagiert

24.02.2022, 22:19 Uhr | dpa, AFP, rtr

Krieg in Europa: Russland greift die Ukraine an und ist bereits bis nach Kiew vorgerückt – mit schwerem Geschütz. (Quelle: t-online)

Wladimir Putin hat einen Militäreinsatz in der Ukraine angeordnet, der am frühen Donnerstagmorgen begonnen hat. Die Angriffe fanden im ganzen Land statt, Teile der Ukraine wurden bereits erobert. (Quelle: t-online)

Russlands Einmarsch in die Ukraine hat weltweites Entsetzen ausgelöst. Um die russische Militäraggression einzudämmen, hat das Verteidigungsbündnis mehrere Maßnahmen beschlossen. Ein Überblick.

Mit einem Großangriff seiner Armee auf die Ukraine hat Russland weltweit Erschütterung ausgelöst. Russische Bodentruppen marschierten am Donnerstagmorgen von mehreren Seiten in die Ukraine ein, in zahlreichen Städten gab es Raketenangriffe. Am Nachmittag lieferten sich russische und ukrainische Soldaten Kämpfe nahe Kiew. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier.

Vor allem in den Nachbarländern der Ukraine steigt die Sorge, selbst Ziel eines Angriffs werden zu können, etwa in den Nato-Mitgliedsländern Polen und den baltischen Staaten. Um die russische Militäraggression einzudämmen, hat das Verteidigungsbündnis mehrere Maßnahmen beschlossen. Diese seien "präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend".

1) Verteidigungsplan wurde aktiviert

Die Nato aktivierte auf Antrag der Militärführung ihre Verteidigungspläne für Osteuropa. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte erhält damit weitreichende Befugnisse, um zum Beispiel Truppen anzufordern und näher an die Nato-Ostflanke zu verlegen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte nach einer Dringlichkeitssitzung der 30 Nato-Botschafter in Brüssel, damit könne im Notfall auch die Eingreiftruppe Nato Response Force (NRF) eingesetzt werden, um Mitgliedsländer zu schützen. Sie umfasst bis zu 40.000 Soldaten. Stoltenberg stellte jedoch klar, dass es keine Pläne gebe, "Nato-Truppen in die Ukraine zu entsenden." Er nannte den russischen Angriff eine "vorsätzliche, kaltblütige und von langer Hand geplante Invasion". Die Nato werde alles tun, um ihr Territorium und ihre Mitglieder zu schützen.

2) Eingreiftruppen können schneller verlegt werden

Bereits in der vergangenen Woche wurden die Bereitschaftszeiten für mehrere Zehntausend Bündnissoldaten drastisch verkürzt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur müssen Kräfte der schnellen Eingreiftruppe NRF jetzt innerhalb von nur 7 statt 30 Tagen verlegt werden können. Für weitere Truppenteile gilt eine sogenannte "Notice-to-Move"-Frist von 30 statt 45 Tagen.



Bereits vor einigen Wochen hatte der Oberbefehlshaber die "Notice-to-Move"-Frist für die schnellste Eingreiftruppe VJTF erhöht. Dies bedeutet, dass die zugehörigen Soldaten derzeit innerhalb von höchstens fünf Tagen bereit für eine Verlegung in ein Krisengebiet sein müssen. Die VJTF wäre die erste Truppe, die an die Ostflanke verlegt werden würde.

3) Kampfflugzeuge und Schiffe in Alarmbereitschaft

Zudem setzte die Militärallianz mehr als 100 Kampfjets "in Alarmbereitschaft", um den Luftraum des Nato-Gebiets zu überwachen, erklärte Stoltenberg. Auch 120 Kriegsschiffe seien im Bündnisgebiet unterwegs und ebenfalls alarmiert.

4) Truppenverstärkung an der Nato-Ostflanke – und Deutschland

Zur Verstärkung der Ostflanke des Nato-Gebiets haben vor allem die USA ihre Truppen aufgestockt. Am Donnerstag landete in Lettland ein Kontingent von etwa 40 amerikanischen Soldaten, wie das Verteidigungsministerium in Riga mitteilte. Insgesamt sollen mehr als 300 US-Soldaten nach Lettland verlegt werden, das an Russland und dessen Verbündeten Belarus angrenzt. Zur Überwachung des Nato-Luftraums über den baltischen Staaten sind zudem F-35-Kampfjets auf den Militärflugplätzen in Ämari (Estland) und Siauliai (Litauen) gelandet. Sie sollen die dort stationierten Flugzeuge anderer Verbündeter unterstützen, teilten die Streitkräfte der beiden baltischen Staaten mit.

Schon in den vergangenen Wochen hat die Nato weitere Truppen an ihre Ostflanke verlegt: Im Januar hatte die Biden-Regierung 8.500 Soldaten in "erhöhte Alarmbereitschaft" versetzt, die als Teil der schnellen Nato-Eingreiftruppe aktiviert werden könnten. Anfang der Woche verlegten die USA acht F35-Tarnkappenjets auf den Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel verlegt, "um die gemeinsame Verteidigung zu stärken". Am Donnerstagabend kündigte US-Präsident Joe Biden an, weitere Soldaten in die Bundesrepublik zu schicken: "Jetzt genehmige ich die Entsendung zusätzlicher US-Streitkräfte nach Deutschland als Teil der Nato-Reaktion", so Biden in Washington.

Wenn Putins Ziel gewesen ist – wie er behauptet –, dass er die Nato weiter von Russlands Grenzen fernhalten möchte, hat der Kremlchef derzeit vor allem das Gegenteil erreicht: eine verstärkte Nato-Präsenz und vor allem ein westliches Militärbündnis, das so einig ist, wie seit Langem nicht mehr.