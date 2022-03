Krieg in der Ukraine

Biden besucht Polen und trifft Geflüchtete

26.03.2022, 13:10 Uhr | dpa

US-Präsident Joe Biden verlässt das Flugzeug bei seiner Ankunft am Chopin-Flughafen in Warschau. Foto: Radek Pietruszka/PAP/dpa. (Quelle: dpa)

Warschau (dpa) - Der polnische Präsident Andrzej Duda hat US-Präsident Joe Biden im Warschauer Präsidentenpalast empfangen. Biden nahm am Samstagmittag in der polnischen Hauptstadt an einer Empfangszeremonie teil.

Eine Militärkapelle spielte die amerikanische und polnische Nationalhymne. Biden wurde unter anderem von US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin zum Präsidentenpalast begleitet. Auch die polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau und Mariusz Blaszczak waren anwesend.

In Anschluss an die Zeremonie war ein bilaterales Gespräch zwischen Biden und Duda geplant. Zuvor hatte Biden kurz den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und Verteidigungsminister Oleksij Resnikow getroffen.

US-Präsident Joe Biden will am zweiten Tag seines Besuchs in Polen an diesem Samstag in Warschau auch eine Rede zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine halten und Geflüchtete treffen.

In der Ansprache (18.00 Uhr) im Warschauer Königsschloss soll es dem Weißen Haus zufolge um die "gemeinsamen Bemühungen der freien Welt" gehen, das ukrainische Volk zu unterstützen. Zuvor will sich Biden mit dem Bürgermeister der polnischen Hauptstadt, Rafał Trzaskowski, über die Hilfe der Stadt für Geflüchtete austauschen (14.35 Uhr).

Auf Bidens Programm steht auch ein bilaterales Treffen mit Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda. Das Weiße Haus misst besonders Bidens geplanter Ansprache große Bedeutung zu. Der US-Präsident wolle auf "die Bedeutung dieses Augenblicks eingehen", kündigte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan an. Biden wollen noch einmal deutlich machen, warum es so wichtig sei, dass der Westen angesichts des Kriegs in der Ukraine Entschlossenheit gegenüber Russland zeige. Russland müsse "für seinen brutalen Krieg zur Rechenschaft" gezogen werden.

Besuch bei US-Truppen

Biden war am Freitag ins südostpolnische Rzeszow gereist und hatte dort stationierte US-Truppen besucht. Die Stadt liegt nur rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Biden hatte bei seiner Visite auch betont, dass er sich gern noch einen besseren Eindruck von der Lage verschafft hätte. Sicherheitsbedenken würden ihm aber nicht erlauben, zum Beispiel die Ukraine selbst zu besuchen. Gemeinsam mit Präsident Duda informierte er sich in Rzeszow auch über die Arbeit von Hilfsorganisationen, die sich um Flüchtlinge kümmern. Knapp 2,24 Millionen Menschen aus der Ukraine sind bislang nach Polen eingereist, ein Großteil ist dort geblieben.

Bidens Reise nach Polen steht ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Der Nachbarstaat der Ukraine blickt mit großer Sorge auf Russlands Aggression. Polen trage mit Blick auf die Geflüchteten aus der Ukraine die Hauptlast, hieß es vor Bidens Reise aus dem Weißen Haus. Der Nato-Partner sei nicht nur mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert, sondern auch mit den russischen Militäraufmärschen in Belarus, sagte Sicherheitsberater Sullivan. Das habe das Sicherheitsgleichgewicht in der Region grundlegend verändert. Die USA hatten zuletzt zusätzliche US-Truppen nach Polen verlegt, um die Ostflanke zu stärken.