Nach Misstrauensvotum

Pakistan könnte am Montag einen neuen Premier wählen

10.04.2022, 09:55 Uhr | dpa

Islamabad (dpa) - Nach dem Misstrauensvotum gegen Pakistans Premierminister Imran Khan könnte das Parlament am Montag einen neuen Regierungschef wählen.

Die Nationalversammlung soll am Montag (14.00 Uhr Ortszeit) zusammenkommen, erklärte das Parlamentssekretariat am Sonntag. Es wird eine Neuwahl erwartet, für die Oppositionsführer Shehbaz Sharif als Favorit gilt. Eine Mehrheit der 342 Abgeordneten im Parlament hat ihm die Unterstützung signalisiert.

In der Nacht Samstag auf Sonntag hatte Pakistans Parlament nach stundenlangen Verzögerungen Premier Khan das Vertrauen entzogen. Der ehemalige Kricketstar ist der erste Premier in der Geschichte Pakistans, der durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wird. Vorausgegangen war eine politische Krise in der südasiatischen Atommacht. Die Regierung sprach von einer ausländischen Verschwörung, veröffentliche aber keine Beweise.