Also fehlt es in Europa nicht unbedingt an Tatkraft, sondern an der Fähigkeit, den Menschen eine Vision zu vermitteln?

Ja, aber der Ukraine-Krieg könnte nun der elektrisierende Moment werden, durch den wieder Schwung in das europäische Projekt kommt. Dazu braucht es vor allem mehr Ehrlichkeit. Während der Euro-Krise vor gut zehn Jahren zogen viele Politiker über die Griechen her: Die seien faul und würden ihre Steuern nicht zahlen. Dabei ist mein eigenes Heimatland, die Niederlande, eines der größten Steuerparadiese der Welt!

Sollte die EU die Ukraine bald aufnehmen, wie es Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Aussicht gestellt hat?

Es ist ein guter Moment, um der Ukraine die Tür zum EU-Beitritt aufzustoßen. Ich denke, das wäre nicht die schlimmste Provokation, die wir Putin zufügen können. Im Gegenzug würde es den Ukrainern, die gerade für ihre Freiheit, aber auch für Europa kämpfen, enorm viel bedeuten.

Wir Europäer sind schockiert angesichts der Bilder aus der Ukraine: Mariupol wurde zerbombt, in Butscha haben russische Soldaten Zivilisten erschossen. Wie lassen sich solche Gewalttaten auf einem Kontinent erklären, auf dem man Angriffskriege im Stil des 20. Jahrhunderts gar nicht mehr für möglich gehalten hat?

In der Ukraine kämpfen seit Beginn sehr unterschiedliche Arten von Soldaten für Russland. Junge Wehrpflichtige, die gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Aber auch Soldaten, die schon in anderen Kriegen gekämpft haben, zum Beispiel in Syrien. Die schlimmsten Verbrechen werden von Männern begangen, die bereits auf irgendeine Weise entmenschlicht worden sind. Es ist gar nicht so einfach, jemanden zu töten, dem man in die Augen blicken muss. Die meisten Menschen wären dazu nicht in der Lage.

Nun werden viele Menschen in der Ukraine durch Artilleriebeschuss aus der Ferne getötet.

Moderne Waffen machen das Töten viel einfacher. Nicht nur im technischen Sinne, sondern auch, weil die Täter ihre Opfer nicht sehen müssen. Russische Artilleristen, die auf Mariupol feuern, werden nicht mit den Folgen ihrer Taten konfrontiert.