Wahlumfrage

Australische Opposition liegt drei Wochen vor Wahl vorn

02.05.2022, 11:25 Uhr | dpa

Canberra (dpa) - In Australien liegt knapp drei Wochen vor der Parlamentswahl die sozialdemokratische Labor-Partei unter Spitzenkandidat Anthony Albanese vorn.

Nach einer Umfrage der Zeitung "The Australian" würden sich derzeit 53 Prozent der Stimmberechtigten für Labor entscheiden. Die Wahl ist am 21. Mai. Bei den persönlichen Beliebtheitswerten ist hingegen der konservative Premierminister Scott Morrison in Führung. 45 Prozent halten ihn für den besseren Regierungschef, 39 Prozent bevorzugen Albanese. Mehr als die Hälfte findet, dass es Zeit für einen Regierungswechsel ist.

Der 53-jährige Morrison hatte 2018 das Amt des Premierministers und den Parteivorsitz der Liberalen übernommen. Bei der Parlamentswahl 2019 wurde er allen Umfragen zum Trotz bestätigt. Seither führt er eine Koalitionsregierung mit der noch konservativeren National Party.