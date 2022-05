Frankreichs Sozialisten verbünden sich gegen Macron

Das Abkommen war bei den Sozialisten umstritten. Bei der PrĂ€sidentschaftswahl fuhren sie ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Anders als bei frĂŒheren Allianzen linker Parteien spielen sie nun nicht die fĂŒhrende Rolle und mussten der deutlich weiter links stehenden MĂ©lenchon-Partei LFI einige ZugestĂ€ndnisse machen. In der Abmachung mit ihnen hieß es etwa, dass man gegen gewisse Regeln in der EuropĂ€ischen Union verstoßen könne, um seine Politik umzusetzen.

Macrons Partei verkĂŒndet neuen Namen

Die Partei des wiedergewĂ€hlten französischen PrĂ€sidenten Emmanuel Macron Ă€ndert indes ihren Namen: La RĂ©publique en Marche (LREM, Die Republik in Bewegung) heiße kĂŒnftig Renaissance (Wiedergeburt), sagte der Parteivorsitzende Stanislas Guerini am Donnerstag in Paris. Die vor sechs Jahren von Macron gegrĂŒndete "politische Bewegung" solle auf diese Weise erneuert und zu einer "Volkspartei" ausgebaut werden, sagte Guerini weiter. Ihr Ziel sei es, allen BĂŒrgern und Abgeordneten offenzustehen. Den Namen Renaissance, also Wiedergeburt, verwendete die Partei bereits fĂŒr ihre Liste bei der Europawahl 2019.