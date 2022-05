Belfast (dpa) - Die Ausz├Ąhlung der Stimmen nach der Wahl zum nordirischen Regionalparlament ist am Samstag auf die Zielgerade gegangen. Mit einem Ergebnis wird noch am Nachmittag gerechnet.

Davor zeichnete sich immer deutlicher ein historisch starkes Abschneiden der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein ab. Erwartet wird, dass die Partei die meisten Sitze in der Northern Ireland Assembly erringen wird und damit das Recht erh├Ąlt, die k├╝nftige Regierungschefin (First Minister) zu benennen.

Das Thema irische Einheit spielte im Wahlkampf aber nur eine untergeordnete Rolle. Sinn Fein konzentrierte sich stattdessen auf soziale Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten und Gesundheit. Sinn-Fein-Spitzenkandidatin Michelle O'Neill k├╝ndigte im Gespr├Ąch mit der Deutschen Presse-Agentur am Freitag an, sie wolle sich auch als k├╝nftige Regierungschefin vorwiegend diesen Themen widmen. Gleichzeitig rief sie zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte ├╝ber die Einheit Irlands auf. "Lasst uns alle an einem gemeinsamen Plan arbeiten", so O'Neill.