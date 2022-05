Aktualisiert am 10.05.2022 - 04:50 Uhr

Aktualisiert am 10.05.2022 - 04:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundestagspr√§sidentin B√§rbel Bas hat sich nach ihrer R√ľckkehr aus der Ukraine f√ľr einen baldigen EU-Beitritt des von Russland angegriffenen Landes ausgesprochen. Die Rede von Kremlchef Wladimir Putin zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, in der er anders als von einigen Beobachtern erwartet keine Generalmobilmachung ank√ľndigte, sei kein Grund zur Erleichterung ‚Äď weder hier noch in der Ukraine, sagte Bas im ZDF-"heute journal" am Montagabend.