Wird aus Großbritannien bald Kleinengland?

Zudem haben die Bef├╝rworter die Demografie auf ihrer Seite: Mittlerweile leben in Nordirland Sch├Ątzungen zufolge mehr Katholiken, aus deren Reihen die Anh├Ąnger einer Wiedervereinigung stammen, als Protestanten, die mit gro├čer Mehrheit die Union mit Gro├čbritannien unterst├╝tzen. Doch auch in den Reihen der Loyalisten br├Âckelt die Unterst├╝tzung. Viele, vor allem junge Leute, sehen seit dem Brexit im EU-Staat Irland bessere Zukunftschancen.

Schottland strebt erneutes Referendum an

Die Schottische Nationalpartei (SNP) von Regierungschefin Sturgeon konnte bei der Kommunalwahl die Zahl ihrer Sitze erneut ausbauen, auch in Unionsbastionen. F├╝r Ende 2023 peilt Sturgeon ein Unabh├Ąngigkeitsreferendum an. Die n├Âtige Gesetzgebung wolle sie bald auf den Weg bringen, k├╝ndigte sie nach der Kommunalwahl an.

F├╝r eine Volksabstimmung ist allerdings die Zustimmung des britischen Premierministers Boris Johnson n├Âtig ÔÇô der das bisher ablehnt. 2014 votierten die Schotten f├╝r den Verbleib in der Union. Sturgeon argumentiert nun, der Brexit habe die Lage ver├Ąndert, und mit den SNP-Wahlsiegen 2021 und 2022 habe sie ein klares Mandat. Am Ende werden wohl Gerichte entscheiden.

In Wales w├Ąchst das Nationalbewussstsein

"Populistischer, johnsoniaschier Kult"

Niemand im Vereinigten K├Ânigreich steht so f├╝r den EU-Ausstieg wie Premier Johnson. Auch deshalb wird der 57-J├Ąhrige in weiten Teilen des Landes gehasst. Seine Konservativen wurden in Schottland und Wales, aber auch in London von den W├Ąhlern abgestraft und verloren etliche Sitze.