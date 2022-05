"Das ist nur einer von vielen FĂ€llen, die sich nach dem 24. Februar zugetragen haben. Eine Frau hat ihren Mann verloren, Kinder ihren Vater, Enkel ihren Großvater", sagte Staatsanwalt Andrij Sinjuk.

Aus Angst vor Verrat

Wadim S., der aus der Region Irkutsk in Sibirien stammt, schilderte, dass er und seine Panzerkolonne nach Russlands Einmarsch in die Ukraine unter Beschuss geraten seien. Sie hĂ€tten dann ein Auto gestohlen, um zu fliehen. Und der Ă€ltere Mann sei Zeuge gewesen. "Dort war ein Mann, der per Telefon redete. FĂ€hnrich Makejew befahl zu schießen", sagte Wadim Sch. vor Gericht. Der ihm nicht nĂ€her bekannte Makejew habe ihn angeschrien. Nach einer ersten Weigerung habe er einen kurzen Feuerstoß abgegeben. Die Gruppe aus insgesamt fĂŒnf Soldaten habe befĂŒrchtet, verraten zu werden, erklĂ€rte er.

SpÀter dann habe er sich selbst in Gefangenschaft begeben, denn er habe leben und "nicht kÀmpfen" wollen. "Ich streite meine Schuld nicht ab." Ein anderer russischer Soldat, der sich mit ihm in Gefangenschaft begab, bestÀtigte vor Gericht die Version. Der Befehlsgeber sei 25 bis 30 Jahre alt gewesen, sagte der Zeuge. Ihnen sei erzÀhlt worden, dass der Offizier inzwischen tot sei.

Katerina Schelipowa, die Witwe, forderte zwar lebenslĂ€ngliche Haft fĂŒr den Soldaten. "Doch wenn er gegen einen von unseren Mariupoler Verteidigern ausgetauscht wird, dann bin ich nicht dagegen." Aus dem Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol sind inzwischen nach Moskauer Angaben mehr als 2400 ukrainische KĂ€mpfer in russische Gefangenschaft gekommen. Russland bezeichnet sie als stramme Neonazis, die selbst Kriegsverbrechen begangen hĂ€tten.

Prozesswelle erwartet

Zu erwarten ist inzwischen eine ganze Welle an Prozessen in der Ukraine und in Russland. Am Ende könnten sich die Seiten dabei einmal mehr auf Gefangenenaustausche einigen. FĂŒr die Ukraine aber ist das erst der Beginn der Aufarbeitung zahlloser Kriegsverbrechen seit Beginn der russischen Invasion vor drei Monaten.

Aus den nordöstlichen Gebieten Kiew, Tschernihiw und Sumy haben sich die russischen Truppen inzwischen zurĂŒckgezogen. Nach ihrem Abzug lösten Berichte ĂŒber GrĂ€ueltaten weltweit Entsetzen aus. Mehr als 400 Tote wurden allein in dem Kiewer Vorort Butscha gefunden. Auch in den Vororten Irpin und Borodjanka sind viele Verbrechen dokumentiert.

Die Mutter des Soldaten Wadym Sch. sagte dem kremlkritischen Portal Meduza im Interview, sie habe das erste Mal von dem Krieg in der Ukraine gehört, als sie am 1. MĂ€rz von der Gefangenschaft ihres Sohnes erfuhr. Verwandte spielten ihr demnach ein Video zu, in dem ihr Sohn im Internet zu sehen ist. Anders als viele Internetseiten ist die Videoplattform Youtube in Russland noch zugĂ€nglich. Die Mutter erzĂ€hlte auch, dass sie inzwischen viele Eltern kenne, deren Kinder in Gefangenschaft seien. Sie habe Putin geschrieben, weil sie ihren Sohn zurĂŒckhaben wolle. Eine Antwort kam aber nicht.