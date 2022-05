Aktualisiert am 24.05.2022 - 17:34 Uhr

Gaslobbyist Gerhard Schröder ist offiziell fĂŒr einen Sitz im Aufsichtsrat des russischen Staatskonzerns Gazprom nominiert. Dies teilte der Konzern am Dienstag mit. Von dem Altkanzler, dem enge Bindungen zu Russland vorgeworfen werden und den die Parteispitze zum Austritt aus der SPD aufgefordert hat, lag am Dienstag zunĂ€chst keine Stellungnahme vor.

Der russische PrĂ€sident Wladimir Putin hatte zuvor die Nominierung Schröders unterstĂŒtzt: Die Arbeit eines solchen "unabhĂ€ngigen Experten" werde der Zusammenarbeit mit Deutschland nur nutzen, sagte Putin am 15. Februar bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Kreml. Kurz danach begann der Krieg. Die Gazprom-Hauptversammlung ist fĂŒr den 30. Juni geplant.

Amt bei Rosneft aufgegeben

Schröder stand wegen seiner Posten in der russischen Energiewirtschaft schon lange unter starker Kritik. ParteiĂŒbergreifend war dem 78-JĂ€hrigen vorgeworfen worden, hoch dotierte Posten in russischen Staatsunternehmen zu besetzen, wĂ€hrend die EuropĂ€ische Union mit Sanktionen versucht, auch die russische Wirtschaft zu treffen, um auf diesem Wege der Ukraine zu helfen. Zuletzt hatte er seinen Posten als Aufsichtsratschef des Konzerns Rosneft aufgegeben. Der 78-JĂ€hrige hatte mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, seine Amtszeit zu verlĂ€ngern, teilte das Staatsunternehmen am vergangenen Freitag mit. Details oder GrĂŒnde wurden nicht genannt.