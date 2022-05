New York (dpa) - Nach erneuten nordkoreanischen Tests mit atomwaffenfÀhigen Raketen wollen die USA schÀrfere Sanktionen gegen Pjöngjang erzwingen.

Eine entsprechende Resolution solle "in den kommenden Tagen" von den Amerikanern im UN-Sicherheitsrat zur Abstimmung gebracht werden, sagte ein US-Regierungsbeamter am Mittwoch. Das Land solle mit Strafmaßnahmen geschwĂ€cht werden, "die die FĂ€higkeit Nordkoreas weiter einschrĂ€nkt, seine rechtswidrigen Programme fĂŒr Massenvernichtungswaffen und ballistische Flugkörper voranzutreiben". Bei einer Abstimmung vor dem mĂ€chtigsten UN-Gremium drohen allerdings Vetos von China und Russland .

Nordkorea hatte am Mittwochmorgen (Ortszeit) in kurzen ZeitabstĂ€nden drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer im Osten abgeschossen, von denen eine offenbar eine Interkontinentalrakete (ICBM) gewesen ist. Zudem mehren sich die Anzeichen fĂŒr einen bevorstehenden neuen Atomversuch durch Nordkorea.