Br├╝ssel (dpa) - Der Zugverkehr in Belgien ist am sp├Ąten Montagabend wegen eines umfangreichen Streiks im ├Âffentlichen Dienst weitgehend eingestellt worden.

In weiten Teilen des Landes werde bis zum Ende des Streiks am Dienstagabend nur rund ein Viertel der Z├╝ge verkehren, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Ein Ersatzfahrplan sei in Kraft. In den Provinzen L├╝ttich, Luxemburg und Namur fahre wegen fehlenden Personals gar kein Zug.