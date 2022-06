Schwedens Ministerpr├Ąsidentin Magdalena Andersson sah die Welt an einer entscheidenden Kreuzung, an der die Umsetzung von Ma├čnahmen beschleunigt werden m├╝sse. Die Klima- und Umweltkrise betreffe alle Menschen, aber die ├ärmsten w├╝rden am h├Ąrtesten getroffen, sagte sie. Bei der gr├╝nen Umstellung d├╝rfe niemand zur├╝ckgelassen werden, durch den Ukraine-Krieg d├╝rfe der Kampf f├╝r Klima und Umwelt zudem nicht in Vergessenheit geraten. Die Botschaft ihres Landes sei dabei klar und deutlich, sagte Andersson: "Going green ist nicht nur m├Âglich - es ist der Weg, um Wachstum, Jobs und Wohlstand f├╝r alle zu schaffen."