New York (dpa) - Nach einer Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen will der US-Bundesstaat New York seine Waffengesetze verschÀrfen.

Damit wĂ€re der Bundesstaat im Nordosten des Landes mit rund 20 Millionen Einwohnern, dessen Waffengesetze bereits zu den strengsten des Landes zĂ€hlen, US-Medienberichten zufolge der erste, der gesetzlich auf die jĂŒngste Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen reagiert. In den vergangenen Wochen hatte es unter anderem einen Amoklauf an einer Grundschule in Texas gegeben, bei dem 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet worden waren. In Buffalo erschoss ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter SchĂŒtze in einem Supermarkt zehn Menschen, in einem Krankenhaus in Oklahoma erschoss ein 45-JĂ€hriger vier Menschen und sich selbst.