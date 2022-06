Derweil gehen die KĂ€mpfe in der Ukraine weiter. "Am 103. Tag hĂ€lt der ukrainische Donbass krĂ€ftig stand", sagte Selenskyj im Hinblick auf die Situation im Osten des Landes. Es werde zudem alles dafĂŒr getan, dass die Front in den Gebieten Saporischschja und Mykolajiw standhalte. Schwere KĂ€mpfe gebe es weiter um Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Slowjansk, Bachmut, Swjatohirsk, Awdijiwka, Kurachowe sowie in den Gebieten Luhansk und Donezk. Dabei mĂŒssen die StreitkrĂ€fte schwere Verluste hinnehmen.

Moskau: Swjatohirsk mit alter Klosteranlage praktisch eingenommen

Der Moskauer Patriarch Kirill, der den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstĂŒtzt, steht seit langem im Ruf, die alten religiösen StĂ€tten in der Ukraine fĂŒr die russisch-orthodoxe Kirche unter seinem Einfluss halten zu wollen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, hatte zuvor erklĂ€rt, dass die Eroberung der Stadt in den letzten ZĂŒgen sei. Die letzten Soldaten der ukrainischen StreitkrĂ€fte hĂ€tten die MilitĂ€rtechnik und Waffen zurĂŒckgelassen und seien selbst geflĂŒchtet. Nach Darstellung Konaschenkows ĂŒberquerten rund 80 ukrainische Soldaten den Fluss der Stadt, die russische Seite habe sie fliehen lassen und nicht das Feuer eröffnet, sagte er.

Debatte ĂŒber Panzerlieferungen aus Spanien

Spanien etwa will Kampfpanzer deutscher Bauart an die Ukraine liefern. Die Union im Bundestag warnte die Bundesregierung davor, Spanien daran zu hindern. "Wenn Spanien Leopard 2 liefern will, muss die Bundesregierung das schnell ermöglichen", verlangte der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Johann Wadephul (CDU) in der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Deutschland lĂ€sst die Ukraine jeden Tag, an dem dort keine schweren Waffen ankommen, im Stich." Ähnlich Ă€ußerte sich der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter in der "SĂŒddeutschen Zeitung" (Dienstag): "Ich erwarte, dass die Bundesregierung rasch, möglichst proaktiv, die dafĂŒr notwendige Ausfuhrgenehmigung erteilt."