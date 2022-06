Aktualisiert am 08.06.2022 - 17:42 Uhr

Eine Mehrheit der Abgeordneten lehnte eine geplante Ausweitung des Systems auf Geb├Ąude und Verkehr am Mittwoch ab. Das Gesetz wurde zur├╝ck an den Umweltausschuss verwiesen, um einen neuen Kompromiss zu finden, der von einer Mehrheit getragen werden kann. Auch wichtige Abstimmungen ├╝ber einen CO2-Zoll an den EU-Au├čengrenzen und den Klimasozialfonds f├╝r einkommensschwache Haushalte wurden verschoben.