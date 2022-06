Los Angeles (dpa) - Nach einem diplomatischen Tauziehen um die Teilnehmerliste eröffnet US-PrÀsident Joe Biden an diesem Mittwoch das IX. Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Los Angeles.

Bis zum Freitag wollen die Vertreter aus 31 Staaten aus Nord-, Mittel- und SĂŒdamerika sowie der Karibik nun ĂŒber die drĂ€ngenden Themen der Region wie Migration, wirtschaftlicher Aufbau nach der Corona-Pandemie, Gesundheitsversorgung, Lebensmittelsicherheit und Klimawandel beraten. Es ist der erste Amerika-Gipfel in den USA seit dem ersten Treffen in diesem Format 1994 in Miami.