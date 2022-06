Die Nacht im Überblick Ukraine ruft nach Raketenabwehr – Zivilisten sitzen in Chemiefabrik fest Von dpa Aktualisiert am 15.06.2022 - 06:06 Uhr Lesedauer: 4 Min. Ein Mann hĂ€lt sein Kind im Bunker unter den Azot-Werk (Archivbild): Hunderte hoffen auf Evakuierung. (Quelle: Marko Djurica/Reuters-bilder)

Bahnt sich ein Drama wie in Mariupol an? In Bunkern unter einem Chemiewerk in der Ostukraine sitzen Hunderte Zivilisten fest. Russland will ihnen offenbar die Flucht ermöglichen. Ein Überblick.

Die Ukraine hat von ihren auslĂ€ndischen Partnern erneut moderne Raketenabwehrwaffen angefordert, um russische Angriffe aus der Distanz zurĂŒckschlagen zu können. PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj kĂŒndigte noch fĂŒr diese Woche wichtige GesprĂ€che ĂŒber die Beschaffung solcher Systeme an.

Er sagte nicht, mit wem er sprechen werde – es seien aber nicht nur europĂ€ische Politiker. "Wir wiederholen gegenĂŒber unseren Partnern, dass die Ukraine moderne Raketenabwehrwaffen benötigt", sagte er.

In der Ostukraine dauerten die erbitterten KĂ€mpfe um die Großstadt Sjewjerodonezk an. Russland kĂŒndigte fĂŒr Mittwoch die Schaffung eines humanitĂ€ren Korridors an. Durch diesen sollen sich Zivilisten in Sicherheit bringen können, die im örtlichen Chemiewerk Azot Zuflucht gesucht haben. In den Kellern unter dem Werk werden dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge 540 bis 560 Zivilisten vermutet.

Schutz vor Raketenangriffen

Selenskyj verwies darauf, dass die Ukraine bei russischen Angriffen am Dienstag zwar einige Raketen habe abschießen können, aber nicht alle. Die Ziele des Beschusses lagen in den westukrainischen Gebieten Lwiw und Ternopil. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden sechs Menschen verletzt. Die TrĂŒmmer einer abgeschossenen Rakete trafen demnach eine Ziegelei in Solotschiw im Gebiet Lwiw.