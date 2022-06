Russischer Nobelpreisträger versteigert Medaille

Aktualisiert am 21.06.2022 - 04:39 Uhr

Aktualisiert am 21.06.2022 - 04:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Erlös soll an ukrainische Kinder gehen: Der russische Journalist Dmitri Muratow hat seine Nobelpreismedaille unter den Hammer legen lassen.

Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat seine Nobelpreis-Medaille für 103,5 Millionen Dollar, das sind umgerechnet etwa 98,4 Millionen Euro, versteigert. Der bei der Auktion am Montag (Ortszeit) in New York erzielte Erlös soll geflüchteten ukrainischen Kindern zugutekommen.