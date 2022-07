Johnson lehnt Rücktritt ab – und feuert alten Weggefährten

Gove galt als eines der gr├Â├čten Schwergewichte im britischen Kabinett. Er hatte an der Seite Johnsons bereits im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum 2016 f├╝r den EU-Austritt geworben. Das Verh├Ąltnis zwischen den beiden war jedoch stets auch von Konkurrenz gepr├Ągt. Berichten zufolge hatte sich Gove zuletzt gegen Johnson gestellt und den skandalumwitterten Premier am Mittwochmorgen zum R├╝cktritt aufgerufen.

Gove hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Posten in der Regierung inne. Zuletzt war der konservative Politiker als Minister f├╝r Bau- und Wohnung f├╝r Johnsons Plan zur Angleichung der Lebensverh├Ąltnisse in Gro├čbritannien zust├Ąndig.

Michael Gove: Der Bau- und Wohnungsminister soll entlassen worden sein. (Quelle: Zuma Wire/imago-images-bilder)

Johnson will nicht ├╝ber seine Person sprechen

Am Mittwochabend sollen sich zwei Gruppen von Ministern in Johnsons Amtssitz, der 10 Downing Street, eingefunden haben. "D├╝stere Stimmung in Downing Street No 10, Insider berichtet von 'vielen Tr├Ąnen' im Geb├Ąude", schrieb der Politikredakteur Pippa Crerar vom "Daily Mirror" auf Twitter.

Folgende Minister sollen zu der Delegation geh├Âren, die Johnsons R├╝cktritt gefordert haben:

Innenministerin Priti Patel

Verkehrsminister Grant Shapps

Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng

Nordirlandminister Brandon Lewis

der Minister f├╝r Wales, Simon Hart

der nun ehemalige Bau- und Wohnungsminister Michael Gove

Finanzminister Nadhim Zahawi

Bildungsminister Michele Donelan,

Auch die Generalstaatsanw├Ąltin Suella Braverman hat sich von Johnson abgewendet. Braverman galt bislang als Unterst├╝tzerin. Johnson m├╝sse zur├╝cktreten, sagte Braverman dem Sender ITV. Sie selbst k├Ânne sich vorstellen, f├╝r das Amt zu kandidieren.

Donelan und Zahawi waren erst am Dienstag ernannt worden. Letzterer hatte Johnson noch am Mittwochmorgen in Schutz genommen. Der Regierungschef sei integer und "entschlossen, zu liefern", sagte er Sky News.

Diese Minister lehnen Johnsons R├╝cktritt ab:

Kulturministerin Nadine Dorries

der Staatssekret├Ąr f├╝r Brexit-Chancen, Jacob Rees-Mogg

├ťber die Positionen der anderen Ministerinnen und Minister ist derzeit nichts bekannt.

Auch w├Ąhrend der w├Âchentlichen Fragerunde im Unterhaus und vor einem Parlamentsausschuss bekr├Ąftigte Johnson, er werde im Amt bleiben. "Ich werde nicht zur├╝cktreten", sagte der Premier emp├Ârt. Er wolle nicht ├╝ber seine Person, sondern ├╝ber seine politische Agenda sprechen. An seine Kritiker gerichtet sagte er, sie untersch├Ątzten die Ambitionen von ihm und seinen Mitstreitern. Die Stimmung auf den B├Ąnken der Konservativen im Unterhaus ÔÇô normalerweise wird der Premier dort mit lautstarken "Yeah, Yeah, Yeah"-Rufen angefeuert ÔÇô war eisig.

Noch keine Regel├Ąnderung f├╝r Misstrauensvotum