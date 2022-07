Boris Johnson tritt als Parteichef zurück – und will vorerst Premier bleiben

Der britische Premierminister Boris Johnson ist als Chef seiner Konservativen Partei zur├╝ckgetreten. Er wolle aber als Regierungschef weitermachen, bis ein Nachfolger gew├Ąhlt ist, sagte Johnson am Donnerstag in London . Er selbst wurde vor knapp drei Jahren von seiner Partei ins Amt gew├Ąhlt. "Ich m├Âchte, dass Sie wissen, wie traurig ich bin, den besten Job der Welt aufzugeben", so Johnson.

Tories fordern R├╝cktritt auch als Premier

Der Druck auf Johnson ist in den vergangenen Tagen enorm gewachsen, sein Kabinett ist zerr├╝ttet: Mehr als ein Dutzend Minister und 40 Abgeordnete haben ihren R├╝ckzug erkl├Ąrt. Der erst am Dienstag ins Amt berufene britische Finanzminister Nadhim Zahawi forderte Johnson am Donnerstagmorgen ├Âffentlich zum R├╝cktritt auf. "Premierminister, in Ihrem Herzen wissen Sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt", schrieb er in einem auf Twitter ver├Âffentlichten Brief.