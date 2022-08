Nehammer: Putin darf nicht über Europas Strompreis entscheiden

Der österreichische Kanzler Karl Nehammer fordert, den "Irrsinn" auf den Energiemärkten zu beenden. Eine entscheidende Abkopplung müsse dafür her.

Angesichts stark steigender Energiepreise hat der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer eine Abkopplung der Strom- von den Gaspreisen in der Europäischen Union gefordert. Der Strompreis müsse sich "wieder an die tatsächlichen Kosten der Erzeugung annähern", sagte Nehammer am Sonntag. Die EU dürfe "nicht zulassen", dass der russische Präsident Wladimir Putin "jeden Tag über den europäischen Strompreis entscheidet".