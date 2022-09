G7-Finanzminister wollen Preisdeckel auf russisches Öl durchsetzen

Aktualisiert am 02.09.2022 - 14:46 Uhr

Die Finanzminister der G7 wirtschaftsstarker Demokratien wollen einen Preisdeckel auf russisches Öl durchsetzen. Alle Länder, die russisches Öl importieren, werden aufgefordert, sich dieser Maßnahme anzuschließen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir streben eine breite Koalition an, um die Effektivität zu maximieren", heißt es in dem Papier.