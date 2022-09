Putin sorgt mit Flugzeug-Auftritt für Aufsehen – was ist mit seinem Arm?

Zahlreiche Spekulationen ranken sich um den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten. Auch sein Arm gerät dabei immer wieder in den Fokus – so, wie in dieser Szene.

Schon mehrfach war Beobachtern der ungewöhnlich steife Arm von Wladimir Putin bei öffentlichen Auftritten aufgefallen. Auch bei seiner Ankunft in Usbekistan am Donnerstag zog der russische Präsident wieder alle Blicke auf sich. Neben der Teilnahme am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit will er sich dort auch erstmals seit dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine mit Chinas Präsident Xi Jinping treffen.