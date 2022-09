Bericht: FBI befragt Stabschef von Liz Truss in Bestechungsaffäre in Puerto Rico

Der heutige Chief of Staff in der Downing Street 10 soll nicht nur eine Wahlkampfstrategie vorgeschlagen, sondern auch geheime Transaktionen zwischen Velutini und der CT Group arrangiert haben, schreibt die "Times" und beruft sich auf Ermittler. Von Fullbrook gab es keine Stellungnahme. Die Firma CT Group verwies in einem Statement Anfang September darauf, dass er als Zeuge vernommen worden sei und mit den Behörden zusammenarbeite.

Der beschuldigte Banker Velutini soll "den illegalen und korrupten Zweck der zugunsten von Vázquez Garced gezahlten Bestechungsgelder verschleiert haben, indem er bestimmte Zahlungen für politische Beratungsdienste über Bankkonten von Dritten geleitet hat", heißt es in den Beschuldigungen laut "Times".

Was weiß Liz Truss?

Das Blatt berichtet weiter, dass Fullbrook eine Vereinbarung mit den amerikanischen Ermittlern getroffen habe. Demnach könne er Hinweise in der Sache geben, ohne dass diese gegen ihn verwandt werden. Der Truss-Berater soll von Anwälten der Firma "White and Case" vertreten werden. Er soll auch das Büro des Kabinetts und das Ethik-Komitee informiert haben. Unklar ist, ob die Premierministerin selbst informiert wurde und wenn ja, wie ihre Reaktion gewesen ist. Fullbrook hat vor der Wahl von Truss zur Regierungschefin eng mit ihr in ihrer Rolle als Außenministerin zusammengearbeitet.

CT Group dementiert Einflussnahme

Der Finanzmakler Julio Herrera Velutini ist weltweit aktiv, nach britischen Medienberichten ist er auch ein Spender der britischen Konservativen – der Partei von Liz Truss. Er soll laut Bericht der britischen BBC seit 2019 über seine in London ansässige Firma Britannia Financial Group Limited mehr als 500.000 Pfund (etwa 575.000 Euro) an die Tory-Partei gespendet haben.